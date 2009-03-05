Украинская власть должна сделать презервативы доступными

Общественные организации призывают власть принять конкретные меры для того, чтобы сделать презервативы доступными и сохранить здоровье нации.

Эксперты всеукраинских общественных организаций «Якість життя» и «Громадянська позиція», которые передали УНИАН результаты исследования динамики цен на основные марки презервативов в Украине за период с августа 2008 года по февраль 2009 г., заявляют, что подорожание презервативов в Украине делает неэффективной социальную рекламу и другие специальные акций по пропаганде их использования.

Проанализировав ситуацию в Украине, эксперты пришли к неутешительному выводу: цены практически на все презервативы увеличились в 2-3,5 раза. В частности, презервативы Contex подорожали в среднем в 2,5 раза, Durex – в три и более - упаковка из 12 штук стоит около 120 грн. Презервативы марки Vizit показали подорожание приблизительно в 2 раза.

Как подчеркивают эксперты, такое подорожание презервативов сводит практически на «нет» все усилия социальной рекламы и других специальных акций по пропаганде их использования. Особенно это касается наибольших потребителей такой продукции – молодежи.

При этом эксперты выражают сомнение в экономическом обосновании такой ситуации, когда курс американского доллара вырос в среднем в 1,7 раза, а презервативы подорожали в 2-3,5 раза.