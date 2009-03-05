Лишний вес убивает не менее эффективно, чем курение

Опасность ожирения ученые приравняли к опасности заядлого курения, а умеренный лишний вес так же опасен, как легкое курение. И курильщики, и люди с избыточным весом более других подвержены заболеваниям сердечнососудистой системы и некоторым видам рака.

В ходе исследования более чем 40000 мужчин мониторировались на протяжении 38 лет. Выяснилось, что лишний вес в подростковом возрасте увеличивает риск смерти независимо от того, курит человек или нет. Курильщики также имеют значительно больше шансов не дожить до преклонного возраста. Комбинации ожирения с привычкой курить однозначно ассоциируется с риском ранней смерти. Однако ученые не берутся утверждать без дополнительных исследований, имеет ли такая комбинация взаимно усиливающий эффект.

Поскольку избыточный вес, ожирение и курение в подростковом возрасте могут приводить к ранней смерти, ученые считают, что публичные системы здравоохранения обязаны реагировать на эту проблему.

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