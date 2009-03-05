В Украине ограничат продажу подросткам ром-колы?

Народный депутат Украины, заместитель председателя партии “Единый центр” Леся ОРОБЕЦ призывает коллег абстрагироваться от партийной и фракционной принадлежности во время рассмотрения законопроекта Николая ТОМЕНКО, Наталии КОРОЛЕВСКОЙ и Евгения СУСЛОВА (БЮТ), которым предусмотрено радикальное ограничение продажи и потребления слабоалкогольных напитков подростками.

Об этом говорится в сообщении, переданном УНИАН пресс-службой “Единого центра”.

«Настоящий взрыв в потреблении украинской молодежью пива и слабоалкогольных напитков является реальным вызовом, с которым нельзя не считаться. Мы уже имеем печальное лидерство в Европе по употреблению подростками алкогольных напитков», – констатировала Л.ОРОБЕЦ.

По словам народного депутата, опасность усиливает агрессивность рекламной политики заинтересованных бизнес-структур, которые распространяют миф о якобы безопасности и пользе пива. «Пивной алкоголизм тем коварен, что формируется незаметно. Между тем, по последствиям от употребления бутылки пива эксперты ее сравнивают со 100 граммами водки», – отметила заместитель председателя “Единого центра”.

«К сожалению, никто, даже закон, не мешает сегодня школьникам младших классов свободно покупать разнообразную «Ром-колу», «Джин-тоник», «Лонгер», которіе пропагандируют любимые кинофильмы и телепрограммы. Между тем в Беларуси и России продажа пива несовершеннолетним уже запрещена законом», – отметила Л.ОРОБЕЦ.

В то же время народный депутат призвала не считаться с сомнениями по поводу сокращения поступлений в Госбюджет в результате потребления молодежью пива. «Преодоление пивного алкоголизма откроет новые таланты и перспективы для страны. Мы получим физически и психически здоровое поколение, которое не будет требовать нынешних чрезмерных расходов на здравоохранение и преодоление преступности», – считает Л.ОРОБЕЦ.