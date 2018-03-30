Проблемы кариеса у детей

Проблема кариеса зубов, особенно множественного, имеет большое медицинское и социальное значение. Несмотря на определенные успехи в профилактике и лечении этого заболевания, распространенность и интенсивность кариеса у детей остаются очень высокими.

До рождения ребенка в так называемый антенатальный период на структуру эмали и в целом молочных зубов оказывают влияние следующие факторы: общее состояние матери, течение беременности, ее заболевания в этот период, характер питания. Во время беременности происходит минерализация коронок всех 20 молочных зубов будущего ребенка, то есть отложение минеральных солей (кальция, фосфора и др.), составляющих основу твердых тканей зуба, и в первую очередь эмали.

В конце беременности начинают минерализоваться коронки первых постоянных моляров. Период минерализации является очень ответственным для зубов, поэтому различные нарушения в период беременности (ранние и поздние токсикозы и т. д.) могут повлиять на формирующиеся молочные зубы, которые становятся кариесвосприимчивыми, и уже после рождения у маленького ребенка развивается множественный кариес молочных зубов.

После рождения ребенка резко изменяется характер питания: прекращается интраплацентарное и начинается естественное или, к сожалению, чаще искусственное вскармливание. И вот в этот период происходят нарушения в режиме кормления, такие как перекорм, недокорм, частые ночные кормления и т. д., что приводит к диспепсиям, сопровождающимся рвотой и поносами, выводящими жидкость из организма маленького ребенка вместе с основными минеральными солями. Формирующаяся в этот период времени шейка зуба оказывается недостаточно минерализованной, и развивается так называемый циркулярный кариес, который, охватывая шейку зуба, приводит ко множественному кариесу и полной потере зуба. Иногда встречаются дети, у которых уже в 8-12 месяцев разрушены все прорезавшиеся зубы.

Период созревания эмали после прорезывания зуба является очень ответственным, так как у ребенка формируются кариесвосприимчивость или кариесустойчивость. Но эти качества обусловливаются как свойствами эмали, так и свойствами слюны и их взаимодействием. Слюна — биологическая жидкость, содержащая суммарный секрет всех слюнных желез.

Основной является минерализирующая функция слюны, благодаря которой после прорезывания зуба осуществляется питание, созревание эмали, поддерживается ее оптимальный состав. Важными являются также защитная и очищающая функции слюны. У детей, родившихся от матерей с токсикозами беременности, наблюдалась сниженная реактивность слюнных желез, низкая скорость тока, повышенная вязкость слюны, меньшее содержание в ней кальция и фосфора. Такая слюна не может выполнять своих основных функций в отношении эмали и способствует развитию множественного кариеса у детей.

Слюнные железы у новорожденного слабо развиты. Количество выделяемой слюны в первые недели жизни ребенка составляет 50-80 г в сутки, в то время как у взрослого человека оно колеблется от 1000 до 1500 г. Слюна задерживает рост бактерий, механически смывает со слизистой оболочки рта и бактерии и пищевые остатки. Поэтому относительная сухость слизистой оболочки рта ребенка, наблюдаемая в первые месяцы жизни, является благоприятным условием для развития местных инфекционных процессов. Практика показывает, что поражение молочницей особенно часто развивается в первые три месяца жизни ребенка. На четвертом месяце жизни ребенка количество слюны несколько увеличивается, достигая 200-240 г в сутки. Между пятым и седьмым месяцами наблюдается резкое увеличение количества отделяемой слюны. Количество слюны бывает настолько велико, что она вытекает изо рта ребенка, смачивает его одежду и приходится надевать непромокаемый нагрудник.

Усиленное слюноотделение у детей в возрасте 5-6 месяцев связано в определенной степени с механическим раздражением чувствительных нервов десны готовящимися к прорезыванию зубами. Вытекание же ее из полости рта объясняется неумением ребенка в этом возрасте регулировать количество слюны во рту и незначительной глубиной полости рта. Кроме того, слюноотделению способствует и новое для ребенка сидячее положение, которое к этому времени он начинает принимать. Постепенно у ребенка вырабатывается новый рефлекс — регулирование количества слюны во рту путем глотания ее; при последующем прорезывании зубов слюнотечения уже не наблюдается.

Ротовая полость ребенка подвергается воздействию многообразных раздражителей внешней среды. Тактильная чувствительность появляется в полости рта в первые месяцы жизни ребенка. Она обостряется с возрастом; наиболее чувствительны губы и кончик языка. Вся слизистая оболочка рта чувствительна к температурным раздражителям. Развитие вкусовых ощущений отмечается у ребенка со второй половины второго месяца жизни (сладкая, соленая, кислая и обыкновенная вода). Вкусовые рецепторы расположены на языке, особенно на его кончике и боковых поверхностях, на других участках полости рта.

Незадолго до прорезывания зубов ребенок становится раздражительным, капризным. Он берет в рот все подряд и начинает усиленно кусать, грызть предметы беззубыми десневыми валиками. Иногда он неожиданно начинает плакать, как будто причинил себе боль. Такое поведение ребенка перед прорезыванием зубов связано, по-видимому, с ощущениями, возникающими вследствие раздражения имеющихся в десне чувствительных нервов (раздражение прорезывающимися зубами). Родители, наблюдающие, с каким ожесточением ребенок грызет беззубыми деснами данный ему жесткий предмет, говорят о «зуде» десен. Как только прорежется край зуба, «зуд» исчезает, и ребенок вновь становится спокойным. У здорового ребенка процесс прорезывания зубов протекает сравнительно быстро. Прорезыванию зубов предшествует слюнотечение.

Признаками физиологического прорезывания зубов являются: прорезывание зубов в определенные средние сроки; парность прорезывания; прорезывание зубов в определенном порядке. Эти признаки установлены на основании многочисленных наблюдений. Парностью прорезывания называется одновременное прорезывание одноименных зубов (правой и левой половины верхней и нижней челюстей).

К 30 месяцам заканчивается прорезывание вторых молочных моляров (вторых больших молочных коренных зубов). К 2,5-3 годам у ребенка должны прорезаться все 20 молочных зубов. Указанные сроки прорезывания зубов являются средними. В последние годы некоторые авторы отмечают более ранние сроки прорезывания молочных зубов: прорезывание начинается в 4 месяца, а заканчивается к 2 годам. Вместе с тем иногда у совершенно здоровых детей отмечаются более поздние сроки прорезывания: прорезывание начинается в 8-10 месяцев, а заканчивается к 3-5 годам.

Некоторые детские стоматологи считают, что у детей пожилых родителей зубы прорезаются несколько раньше, чем у детей молодых родителей. У первенцев зубы начинают прорезаться раньше, чем у вторых и третьих детей.

Большой интерес представляют случаи, когда дети рождаются с уже прорезавшимися зубами, чаще всего это — центральные нижние резцы. Редко наблюдаются случаи прорезывания верхних резцов.

Внутриутробно прорезавшиеся зубы неполноценны по своей структуре, корни у них еще не закончили своего формирования. Общепризнанного объяснения причины такого преждевременного прорезывания пока нет.

Внутриутробно прорезавшиеся зубы могут привести к осложнениям, как со стороны матери, так и со стороны ребенка. При сосании зубы травмируют сосок матери, что может привести к развитию мастита. Поэтому эти зубы следует удалять вскоре после прорезывания. Это — молочные зубы и после их удаления постоянные зубы прорежутся только в 6-7 лет. Прорезывание — процесс физиологический и, как правило, не сопровождающийся никакими общими или местными патологическими проявлениями. Однако до сих пор среди населения и некоторых врачей существует мнение, что во время прорезывания зубов наблюдается ряд расстройств, обозначаемых старым термином «зубная лихорадка»: понос, лихорадка, беспокойство и т. д. Однако подобная точка зрения считается несостоятельной.

Возникающие же в раннем возрасте в период прорезывания зубов общие заболевания следует рассматривать как совпадение, а не как следствие этого процесса. Большая часть заболеваний ничего общего не имеет с прорезыванием зубов. Они являются результатом нарушения питания, какой-либо общей инфекции и т. д. Диагноз «осложнение прорезывания зубов» может принести большой вред, так как есть риск пропустить какое-либо заболевание ребенка, в том числе тяжелое. Нередко совпадение каких-то заболеваний с прорезыванием зубов является результатом того, что оно происходит в период прикармливания, когда исключается защитное влияние материнского молока, возникает дефицит витаминов, в связи с чем повышается восприимчивость ребенка к заболеваниям, в том числе инфекционным.

В действительности при так называемых болезнях прорезывания внимательный опытный врач довольно легко находит какое-либо самостоятельное заболевание. К таким заболеваниям относятся ангины, ОРЗ, риниты, отиты, тонзиллиты и т. д. Нередко заболевания желудочно-кишечного тракта связаны не с прорезыванием, а с началом прикармливания ребенка и погрешностями, допускаемыми при этом, чаще всего с перекармливанием. Матери, чтобы успокоить капризного ребенка, кормят его грудью чаще, чем следует, что также ведет к желудочно-кишечным расстройствам.

Дети, потребляющие много продуктов, содержащих сахарозу, таких как сосательные конфеты, пастила, сникерсы, сладкая вода, страдают множественным кариесом с самого раннего возраста. Причем употребление сладкой пищи опасно еще и потому, что она по нескольку часов остается на десне, особенно в боковых зубах (иногда до 4-7 часов). Употребление пищи, содержащей простые углеводы, вызывает в полости рта своеобразный взрыв обменных процессов: микробы полости рта вступают в реакцию с сахарами (углеводами), расщепляют их и образуются кислоты (молочные, пировиноградная и др.), которые разрушают эмаль и вызывают кариес. Таково несколько упрощенное объяснение развития кариозного процесса. Кроме того, частое употребление сладкого приводит к угнетению слюнных желез и уменьшению выделения слюны.

Если у взрослых кариес возникает чаще на жевательных поверхностях, то у детей, особенно в молочных зубах, — на контактных. Этому способствует тесное расположение зубов, так как ребенок ест преимущественно измельченную, кулинарно обработанную пищу, ленится жевать. В результате челюсти растут, а зубы не развиваются, ведь вместо 20 молочных челюсти ребенка должны принять 28-32 постоянных зуба. Кариес на тесно расположенных зубах при так называемом сужении челюстей встречается чаще.

Кроме того, для детей характерна множественность поражения зубов: могут оказаться поражены все 20 молочных зубов. Помимо этого для детского возраста характерно возникновение нескольких кариозных полостей в одном зубе. Также у некоторых детей в силу анатомических и физиологических особенностей строения их зубов слой эмали и дентина оказывается тоньше, твердые ткани обладают высокой проницаемостью и все это приводит к быстрому распространению кариозного процесса не только по поверхности зуба, но и вглубь. В результате процесс распространяется на более глубокие ткани и развиваются пульпит и периодонтит.

Если ребенок страдает сопутствующими заболеваниями - рахитом, хроническим тонзиллитом, аллергическими заболеваниями и т. д., то иммуно-биологические системы его организма не могут справиться с воспалительным процессом в зубе. Патологический процесс развивается очень быстро, и, если не будет оказана своевременная помощь квалифицированным детским стоматологом, может погибнуть зачаток постоянного зуба (анатомически для этого создаются все условия, так как корни молочных моляров как клещами охватывают зачаток постоянного зуба).

Наряду с несомненной ролью локальных кариесогенных факторов, следует учитывать значение и общих факторов, особенно у детей, поскольку нарушение обмена в период развития, формирования и созревания зуба влияет на состав и структуру зубных тканей и соответственно может ослабить их резистентность.

В. К. Леонтьев считает, что следует говорить не об устойчивости зубов к кариесу, а о кариесрезистентности всего организма (кариесустойчивость и кариесрезистентность — синонимы), то есть об обусловливающей устойчивость эмали зубов к кариесу кариесрезистентности организма и полости рта.

Подтверждением этому служит следующий пример: после тяжелого общего или инфекционного заболевания (после тяжелой пневмонии, ангины, кори, гриппа) у ребенка появляется множество новых кариозных полостей. С подобным явлением встречается только детский стоматолог и только он может объяснить множественное возникновение кариеса резким снижением общей резистентности организма и низким или очень низким уровнем устойчивости зубов к кариесу, когда прирост кариозных поражений развивается чрезвычайно интенсивно и рассматривается как декомпенсированная форма кариеса.

Важно приучить ребенка к гигиене полости рта с малых лет. Примером должны служить родители, бабушка и дедушка. Мы рекомендуем начинать чистить зубы с 2 лет. В это время имеется почти полный комплект зубов, малыш прочно стоит на ножках, научился полоскать рот. Некоторые стоматологи рекомендуют в этом возрасте чистить зубы без пасты, только зубной щеткой. Мы — против. Малышу следует купить яркую щетку (можно две), щетина должна быть искусственной и мягкой. Мягкой щетку может сделать кипячение. Начинать надо с гигиенических детских зубных паст, имеющих приятный вкус. А затем переходить на фтор - и кальций-содержащие пасты. «Чистить зубы дважды: каждое утро и вечер каждый!» Причем ребенок все должен делать сам, пусть на первых порах и неумело. Постепенно малыш привыкает, и сам утром бежит чистить зубы, формируется новый навык и привычка.

Сравнительно новой и, к сожалению, еще не совсем распространенной является методика лечения одним и тем же доктором-стоматологом и детей и родителей по принципу «у семейного врача». Наблюдение за такими детьми показало, что у них навыки гигиены развиваются быстрее, а прирост кариеса значительно меньше, чем у детей, стоматологическая помощь которым оказывалась по обращаемости или в детских коллективах. По-видимому, пример родителей, в основном мам, благотворно влияет на ребенка, успокаивает его и способствует получению хороших результатов лечения.

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