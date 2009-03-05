Как быстро восстановить уставший организм

Погружение в холодную воду помогает быстрее восстановить силу и выносливость после физической нагрузки, контрастные ванны также благоприятны (попеременное погружение в холодную и горячую воду). Такие данные результаты опубликованы в Международном журнале спортивной медицины.

Исследователи из Австралийского института спортивной медицины провели ряд наблюдений, в ходе которых 12 велосипедистов были разбиты на три группы, и после изнуряющих тренировок в течение 14 минут принимали ванну температурой 15°С, 38°С или попеременно две ванны по 14 минут с 14-минутным перерывом.

После этого спортсмены выполняли ряд трудных упражнений на силу и выносливость.

Наблюдения достоверно выявили, что спортсмены, принимавшие горячую ванну, лишь немного улучшили результат, в то время как результаты велосипедистов после погружения в холодную воду либо попеременно в холодную и горячую, были намного лучше.

Исследователи рекомендуют принимать холодный либо контрастный душ для эффективного восстановления сил и выносливости в кратчайшие сроки.

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