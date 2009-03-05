У шестилетних детей - взрослые болезни

Здоровье молодого поколения находится под угрозой. Причиной этого является образ жизни современных школьников. Британские специалисты начинают бить тревогу - у детей все чаще встречаются «взрослые» болезни.

Статистика показывает, что больше половины современных 6-леток испытывают боли в спине. И это потому, что дети ведут в корне неправильный образ жизни.

Прежде всего, причиной проблем со спиной является сидячий образ жизни. Свое негативное влияние оказывают и тяжелые школьные ранцы, которые, как известно, не способствуют хорошей осанке.

32% 6-7-летних и 45% 11-летних детей испытывают постоянные боли в спине. 45% 6-15 летних детей половину свободного времени проводят перед компьютером или телевизором вместо того, чтобы играть со сверстниками в активные, подвижные игры.

А 72% школьников в течение всего дня носят в ранцах тяжелые учебники и спортивную форму.

Passion.ru