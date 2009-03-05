Боязнь старости приводит к сердечным приступам

Американские исследователи обнаружили связь между отношением людей к старости и их состоянием здоровья. Оказывается, боязнь старости может стать причиной возникновения сердечного приступа.

Если молодые люди отрицательно относятся к старости, то, скорее всего, в пожилом возрасте они не будут вести здоровый образ жизни, что значительно ухудшит их здоровье.

Более того, страх перед старостью увеличивает риск развития в пожилом возрасте сердечно-сосудистых заболеваний и в частности сердечного приступа.

Так, опрос показал, что 25% тех, кто в молодости боялся старости, в пожилом возрасте пережили сердечный приступ. А вот среди тех, кто в юности позитивно относился к этому вопросу, показатель составил всего 13%.

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