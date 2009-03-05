Ночная работа серьёзно вредит здоровью

Работа в ночную смену приводит к гормональным и метаболическим изменениям в организме, которые повышают вероятность ожирения, диабета и сердечных болезней, определили клиницисты. В долгосрочной перспективе физиологические последствия ночной работы сказываются на активности нескольких маркеров, участвующих в регулировании веса тела - лептина, инсулина и кортизола, - и таким образом приводят к развитию серьёзных хронических заболеваний.

Нестандартный график работы также связан с желудочно-кишечными проблемами, повышением артериального давления, чрезмерной усталостью и плохим качеством сна, отмечают врачи Гарвардской медицинской школы и Женской больницы Бостона /США/. Подобные осложнения объясняются сильным разрывом между привычками питания, бодрствования и отдыха тела, поскольку наш организм от природы настроен на 24-часовой циркадный ритм.

Степень гормональных изменений была высокой, когда люди спали в течение дня и бодрствовали всю ночь. Специалисты говорят, что циркадные несоответствия вызывают снижение уровней гормона лептина, контролирующего массу тела. Резкое падение его уровней может ускорить ожирение и сердечно-сосудистую дисфункцию. Кроме того было замечено, что график, выходящий за рамки стандартных дневных восьми часов, изменяет концентрации сахара и инсулина в крови, в результате чего нарушается терпимость организма к глюкозе и уменьшается чувствительность инсулина. Подобные процессы могут сформировать предпосылки для диабета даже у здоровых людей. По словам медиков, внутренние биологические часы человеческого организма - это критически важный механизм, контролирующий давление, дыхание и метаболические процессы, поэтому ночная смена всерьёз опасна для здоровья.

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