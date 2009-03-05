Школы Тернополя сегодня закрывают на карантин

В учебно-образовательных заведениях Тернополя с 5 марта вводят карантин из-за массового распространения острых респираторных вирусных инфекций.

Как сообщила корреспонденту УНИАН врач-эпидемиолог городской санэпидемстанции Светлана МАЦИПУРА, соответствующее решение сегодня принято на заседании чрезвычайной противоэпидемической комиссии при городском совете. Им в частности предусмотрено прекратить учебу в общеобразовательных и спортивных школах, отменить запланированные мероприятия в дошкольных учреждениях и внешкольных.

“Карантин введен для того, чтобы предупредить массовое заболевание детей. В последнее время количество детей школьного возраста резко возросло, поэтому чтобы не допустить эпидемии в городе, учебу в школах прекращаем. Аналогично мы действовали в минувшие годы, и это давало результат”, – говорит С.МАЦИПУРА.

По ее данным, сейчас показатель заболеваемости ОРЗ в городе составляет 123,7 больных 10 тысячами населения. Эпидемиологический порог для Тернополя составляет 160 больных на 10 тыс. населения. С.МАЦИПУРА заметила, что из 123,7 больных 34% составляют дети в возрасте до 14 лет, из них сугубо дети школьного возраста – 45,9%.

Также врач-эпидемиолог добавила, что, несмотря на карантин, продолжают работать детсады. “Согласно санитарным нормам, группы в садиках изолированы, дети из разных групп там между собой не контактируют. Во время карантина введен ежедневный утренний медицинский осмотр детей во всех группах, а не только в яслях, как это происходит обычно”, – рассказала С.МАЦИПУРА.

По ее словам, следующее заседание чрезвычайной противоэпидемической комиссии состоится 11 марта. На нем будет принято решение о продлении или отмене карантина.