Какие продукты можно комбинировать

Существует несколько наименований продуктов питания, которые свои полезные свойства способны раскрыть в полной мере только тогда, когда они употребляются в сочетании с определенными «компаньонами». Такое сочетание благоприятно сказывается на их "полезности".

Давайте поговорим о полезных «дуэтах» более подробно.

Дуэт 1.Сливки и морковь.

Этот дуэт широко известен. Морковь – это самый настоящих кладезь каротина, который необходим нашему организму для укрепления иммунитета. Но, усваивается каротин полностью только в том случае, если употреблять его вместе с жирами, которые в большом количестве содержатся в молочных продуктах.

Дуэт 2. Мало кто знает, как полезно одновременно употреблять сою и молоко.

В сое содержатся такие полезные вещества, как изофлавоны, которые в сочетании с кальцием, содержащимся в молоке, способны укреплять наши кости.

Нужно сказать, что при употреблении этих продуктов вместе, полезных эффект будет куда выше, чем если бы вы употребляли их по отдельности.

Дуэт 3. Сыр и капуста.

Сыр богат таким витамином, как В12. Этот же витамин в большом количестве содержится в мясе и молочных продуктах.

Витамин В12 способствует лучшему усвоению фолиевой кислоты (которая в большом количестве содержится в капусте, особенно в брюссельской), которая необходима организму для кроветворения и укрепления иммунной системы.

Дуэт 4. Лук и чеснок также лучше употреблять вместе.

Объясняется это очень просто – и в том и в другом продукте питания содержатся полезные вещества, которые препятствуют накоплению вредного холестерина в сосудах.

Этот эффект можно многократно усилить, если употреблять сразу два продукта одновременно.

www.gen.su