Какие продукты можно комбинировать
Раскрывают полезные свойства
Существует несколько наименований продуктов питания, которые свои полезные свойства способны раскрыть в полной мере только тогда, когда они употребляются в сочетании с определенными «компаньонами». Такое сочетание благоприятно сказывается на их "полезности".
Давайте поговорим о полезных «дуэтах» более подробно.
Дуэт 1.Сливки и морковь.
Этот дуэт широко известен. Морковь – это самый настоящих кладезь каротина, который необходим нашему организму для укрепления иммунитета. Но, усваивается каротин полностью только в том случае, если употреблять его вместе с жирами, которые в большом количестве содержатся в молочных продуктах.
Дуэт 2. Мало кто знает, как полезно одновременно употреблять сою и молоко.
В сое содержатся такие полезные вещества, как изофлавоны, которые в сочетании с кальцием, содержащимся в молоке, способны укреплять наши кости.
Нужно сказать, что при употреблении этих продуктов вместе, полезных эффект будет куда выше, чем если бы вы употребляли их по отдельности.
Дуэт 3. Сыр и капуста.
Сыр богат таким витамином, как В12. Этот же витамин в большом количестве содержится в мясе и молочных продуктах.
Витамин В12 способствует лучшему усвоению фолиевой кислоты (которая в большом количестве содержится в капусте, особенно в брюссельской), которая необходима организму для кроветворения и укрепления иммунной системы.
Дуэт 4. Лук и чеснок также лучше употреблять вместе.
Объясняется это очень просто – и в том и в другом продукте питания содержатся полезные вещества, которые препятствуют накоплению вредного холестерина в сосудах.
Этот эффект можно многократно усилить, если употреблять сразу два продукта одновременно.