Работа в офисе вредит здоровью

Журналисты британской газеты Independent исследовали влияние работы в офисе на организм. Они пришли к выводу, что множество факторов представляют собой серьезную угрозу для здоровья.

Офисы с открытой планировкой - рассадник инфекционных болезней типа ОРЗ, предостерегает издание. Британский специалист по производственной медицине Джон Челленор советует бороться с этим путем регулярного мытья рук, а также добиться от хозяйственной части, чтобы кондиционеры содержались в чистоте.

Длительный рабочий день неизбежно подрывает здоровье, пояснили газете эксперты. Это особенно опасно, когда заданиями вас перегружает начальник, поскольку вы не контролируете ситуацию. "Побочные эффекты можно смягчить здоровым питанием, регулярными перерывами и физическими нагрузками три раза в неделю", - советует газета.

Неправильная осанка на рабочем месте - это излишнее напряжение глаз, мышц или суставов. Между тем людей, которые умеют отрегулировать офисное кресло под свой рост, очень мало, подчеркнул Челленор. Сидеть нужно прямо, опираясь спиной и плечами на спинку кресла, рекомендует он. А вот компьютер, как утверждает Челленор, для зрения безвреден.

Специалист по лечению стрессов трудового генеза Кэри Купер, в свою очередь, указывает на вредность электронной почты: "Мы даже обедаем, не отрываясь от экрана".

Что касается "электрического смога" - вредного излучения компьютеров и прочей электроники - то Челленор, в отличие от многих ученых, признает его существование. Он сам наблюдал, как на заводе электронной техники люди жаловались на зуд. Сами работники думали, что их кусают блохи, но эксперт полагает, что кожу раздражало статическое электричество. Independent советует отрегулировать вентиляционное оборудование, купить ионизатор или проверить заземление техники.

Те, кто считает своего начальника профессионально непригодным, чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниямиТе, кто считает своего начальника профессионально непригодным, чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, обнаружили исследователи. Челленор советует не спешить с судебным иском, а поговорить с шефом по-хорошему, попытавшись объяснить, что он ведет себя неверно.

На квадратном дюйме клавиатуры обитают 3295 микробов, а на таком же участке типичного сиденья унитаза - всего 49, обнаружил американский микробиолог Чарльз Джерба. Работайте только на чистой и исправной клавиатуре, рекомендует Челленор.

На квадратном дюйме клавиатуры обитают 3295 микробов, а на таком же участке типичного сиденья унитаза - всего 49Издание приводит также выводы финских ученых из статьи в мартовском номере American Journal of Epidemiology, где говорится, что у сотрудников среднего возраста, работающих более 55 часов в неделю, умственные способности и краткосрочная память слабее, чем у тех, кто работает менее 41 часа в неделю.

"Более того, другие исследователи считают, что от работы от зари до зари развивается старческое слабоумие - она действует на организм примерно так же, как постоянное курение табака", - пишет Independent. Британский специалист по производственной медицине Джон Челленор так прокомментировал выводы финнов: "Легкие выбросы адреналина - это естественное явление. Однако состояние непрекращающегося стресса напрягает сердце, портит настроение и сон".

Отметим, ранее американские ученые установили, что пользование мессенджером ICQ в рабочее время повышает производительность труда.

korrespondent.net