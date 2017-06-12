Беларусь отправила 58 тонн гуманитарного груза для жителей Донбас

Республика Беларусь сегодня направила гуманитарную помощь для украинских граждан, которые находятся в зоне конфликта на востоке Украины по обе стороны линии разграничения.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил посол Республики Беларусь в Украине Игорь Сокол во время пресс-конференции.

По его словам, груз скомплектован для формирования стандартного продуктового пакета и стандартного гигиенического пакета из расчета 4 тысячи комплектов.

В стандартный продуктовый пакет входит масло подсолнечное, крупы и макаронные изделия в ассортименте, сахар, консервы, мясные, дрожжи и мука пшеничная.

Стандартный гигиенический пакет включает шампуни, мыло, зубную пасту, моющие и другие гигиенические средства.

Посол при этом подчеркнул, что все продукты произведены в Беларуси с соблюдением самых высоких белорусских стандартов качества.

Общий вес груза около 58 тонн.

Конвой состоит из 4 грузовиков.

Колонна двигается от пункта пропуска «Новые Яриловичи» Черниговская область на белорусско-украинской государственной границе на склад представительства Международного Комитета Красного Креста в Украине под Киевом.

Конвой сопровождает представители государственный службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Посол отметил, что доставка белорусского гуманитарного груза в Украину явилась практической реализацией инициативы президента Беларуси Александра Лукашенко по оказанию помощи украинским жителям, проживающим в зоне конфликта, а также осуществлена в рамках договоренностей, достигнутых между Лукашенко и президентом Украины Петром Порошенко в ходе их встречи 26 апреля этого года в Беларуси.

«Для главы белорусского государства принципиальным является тот вопрос, что при содействии Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и представительства МККК, гуманитарная помощь будет доставлена по обе стороны конфликта», - почеркнул дипломат.