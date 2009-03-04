Ветслужба утилизирует более 4 тысяч тонн импортного мяса

Ветеринарная служба Украины утилизирует более 4 тыс. тонн импортированного мяса из-за несоответствия качеству.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного комитета ветеринарной медицины Украины.

Согласно сообщению, в период с 23 февраля по 2 марта текущего года в процессе проведенных в Государственном научно-исследовательском институте лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы 3,3 тыс. тонн упакованной продукции животного происхождения и 1,5 тыс. свиных полутуш, которые хранились в одном из холодильников Днепропетровска, было установлено, что по органолептическим показателям (цвет, запах, консистенция, качество бульона) образцы продукции отвечают мясу сомнительной свежести. В одном из образцов содержание тетрациклина превышает минимальное допустимое количество. Показатели бактерий группы кишечной палочки в 1 грамме материала превышают допустимое количество, а в одном образце выделен патогенный возбудитель из группы Salmonella.

В соответствии с Законом Украины "Об исключении из оборота, переработке, утилизации, уничтожении или последующего использования некачественной и опасной продукции", а также учитывая результаты исследований, указанная продукция подлежит утилизации путем переработки на мясокостную муку на специализированных предприятиях Украины и последующему скармливанию животным после микробиологического и радиологического контроля.

Сообщается, что Госкомитет ветмедицины согласовывает место и время проведения утилизации указанной продукции.

Как сообщал УНИАН, по словам министра аграрной политики Украины Юрия МЕЛЬНИКА, в случае неэффективной работы, Госкомветмедицины будет реорганизован в департамент ветеринарной медицины при МинАП. Министр раскритиковал работу ведомства в 2008 году. По его словам, ветеринарная служба потеряла контроль над ситуацией на внутреннем рынке с точки зрения борьбы с такими опасными заболеваниями, как лейкоз, туберкулез. Кроме того, не выполняла инспекторские функции, не обеспечила процесс идентификации животных. «Кроме того, они при значительном увеличении объема импорта практически не контролировали качество импортированного мяса», - добавил Ю.МЕЛЬНИК. По его словам, по разрешению ветслужбы в Украину в 2008 году было ввезено 530 тыс. тонн мяса, не всегда соответствующего качества, что негативно повлияло на отечественное животноводство.