Заработная плата киевским врачам выплачивается без задержек
Заявление Кильчицкой
Заработная плата киевским врачам выплачивается без всяких задержек. Об этом заявила первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ на пресс-конференции в УНИАН ”Медицинская отрасль в период кризиса”.
Она опровергла сообщения об отказах "скорой помощи" выезжать на вызовы больных из-за нехватки бензина и факты освобождения главных врачей из-за того, что они не присутствовали на митингах в поддержку действий власти столицы, отметив, что со стороны мэрии “нет никаких “обязаловок”.
“Киевская медицина открыта для прессы. Любая поликлиника или любая киевская больница в любое время открыты для общения со средствами массовой информации, с любыми комментариями. Я – первая, кто будет этому всячески способствовать", - отметила И.КИЛЬЧИЦКАЯ.