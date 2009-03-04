Телевизор провоцирует астму

Риск заболеть астмой у детей, проводящих у телевизора более двух часов в день, вдвое выше, чем у их сверстников, обходящихся без него.

К такому заключению пришли британские исследователи.

Сам по себе телевизор не причем, но эксперты считают, что длительный просмотр телепередач является симптомом малоподвижного образа жизни, что и является основной причиной развития астмы. Недостаток физической активности, в свою очередь, ведет к физиологическим изменениям в легких, способствующим развитию астмы.

В ходе исследования, которое возглавила доктор Андреа Шерифф из Университета Глазго, было обследовано 3000 детей в возрасте до 12 лет. Родителей попросили оценить "телевизионные привычки" своих отпрысков в возрасте от 3,5 лет. Все они на тот момент имели нормальное дыхание, без свиста и хрипов.

К 11,5 годам у 185 из них (6% ) была диагностирована астма. Среди детей, заболевших этой болезнью, 2% не смотрели телевизор совсем, 20% смотрели телевизор меньше часа в сутки, 34% смотрели телевизор 1-2 часа в день, а 44% смотрели более двух часов в день, пишет siteua.

На основании полученных данных врачи сделали вывод о том, что физическая активность в раннем детстве защищает легкие.

Gala.net