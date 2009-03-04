Если хочется спать днем, проверьте сердце

Пожилые люди, которые любят подремать в течение дня, должны быть начеку: регулярное чувство дневной сонливости может предвещать высокий риск смерти от сердечно-сосудистых расстройств. Бельгийские кардиологи Университета Гента заметили, что престарелые люди, часто засыпающие в дневное время, имеют 49-процентное увеличение риска сердечно-сосудистой смерти по причине цереброваскулярных заболеваний, инфаркта миокарда и сердечной недостаточности. Обследование проводилось среди 9 тыс. 294 человек старше 65 лет.

Даже после учёта таких факторов, как возраст, пол, индекс массы тела и история сердечных заболеваний, чрезмерная дневная сонливость ассоциировалась со значительным риском смерти от дисфункции сердечно-сосудистой системы и на 33% повышала риск общей смерти.

Предполагалось, что атеросклероз может являться посредником между дневным сном и сердечно-сосудистыми нарушениями. Однако когда врачи провели ультразвуковое наблюдение работы сонной артерии у участников, они не обнаружили никаких различий в уровне нагрузки каротидной бляшки на сердце, пишет newsland. Таким образом, несмотря на выявленную связь, остаётся неясным, как дневной сон усугубляет сердечные проблемы в пожилом возрасте.

Gala.net