Рекламное лицо сигарет Winston умер от рака гортани

Рекламное лицо производителя сигарет Winston Алан Ландерс умер в возрасте 68 лет от рака гортани в пятницу в своем доме во Флориде, сообщила его племянница, Робин Левин КАРНС.

После многих лет курения А.Ландерс подал на компанию-работодателя в суд за причинение вреда его здоровью.

А.Ландерс начал курить еще ребенком. Когда он стал моделью, курение было условием его контракта с компанией - он был «Winston Man», однако позже начал испытывать серьезные проблемы со здоровьем, отмечает «Газета.ру».