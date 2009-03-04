Рекламное лицо сигарет Winston умер от рака гортани
12:33, 04 марта 2009Страна
2
Курил по условиям контракта
Рекламное лицо производителя сигарет Winston Алан Ландерс умер в возрасте 68 лет от рака гортани в пятницу в своем доме во Флориде, сообщила его племянница, Робин Левин КАРНС.
После многих лет курения А.Ландерс подал на компанию-работодателя в суд за причинение вреда его здоровью.
А.Ландерс начал курить еще ребенком. Когда он стал моделью, курение было условием его контракта с компанией - он был «Winston Man», однако позже начал испытывать серьезные проблемы со здоровьем, отмечает «Газета.ру».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter