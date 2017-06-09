Литва в этом году примет на реабилитацию 50 раненых украинских воинов АТО – Грибаускайте

Литва в 2017 году примет на реабилитацию 50 раненых украинских воинов антитеррористической операции.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 9 июня, в Харькове после открытия Дней Литвы в Украине сказала президент Литвы Даля Грибаускайте.

«Мы будем продолжать эту программу (реабилитации украинских военнослужащих - УНИАН). Для нас очень важно не только в военном плане помогать Украине, но также лечить и реабилитировать ваших военных, особенно тех, которые на фронте были. Это не так много людей. Но все-таки мы гордимся, что наши люди принимают ваших военных как своих сыновей », - сказала она.

По словам Грибаускайте, в 2017 году в Литве уже прошли курс реабилитации 22 украинских военнослужащих, до конца года их количество увеличится до 50.

«Мы будем помогать и гуманитарно, и военно», - подчеркнула она.

Напомним, после встречи с президентом Украины Петром Порошенко Грибаускайте в сопровождении председателя Харьковской ОГА Юлии Светличной отправилась в Центральный парк культуры и отдыха, где приняла участие в церемонии открытия Дней Литвы в Украине, в частности, осмотрела ярмарку, на которой выставлены традиционные литовские изделия.