Парубий надеется на "менее эмоциональное" принятие закона о фингарантиях предоставления медицинских услуг

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий надеется на "менее эмоциональное" принятие закона о финансовых гарантиях оказания медицинских услуг.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью каналу "Рада".

Говоря о медицинской реформе, спикер отметил, что принятие в первом чтении проекта закона "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств" (№6327) дало старт медицинской реформе.

"Это дает сейчас почву и основания уже для обсуждения ... И ко второму чтению мы уже сможем и вносить поправки, и вести дискуссии и с экспертной средой, и с общественной средой, и конечно, среди депутатов", - отметил Парубий.

Он выразил надежду, что ко второму чтению закона удастся его проработать так, "чтобы мы смогли его принять с меньшими эмоциями и с меньшими дискуссиями в зале".

Как сообщал УНИАН, 8 июня Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств» (регистрационный номер 6327), входящий в пакет законопроектов о медицинской реформе.

Парламентские фракции «Батькивщина» и Радикальной партии настаивали на переголосовании этого законопроекта, поскольку, по их мнению, документ принимался путем неперсонального голосования.