Власти Житомирщины просят обеспечить «чернобыльцев» бесплатными лекарствами

Власти Житомирской области просят правительство выделить 674 млн. грн. на обеспечение граждан, которые пострадали в результате аварии на Чернобыльской АЭС, бесплатными лекарствами.

Об этом идет речь в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Житомирской облгосадминистрации.

По словам заместителя председателя Житомирской ОГА Николая ЧЕРНЕНКО, "в Житомирской области для обеспечения пострадавших в результате аварии на ЧАЭС бесплатными лекарствами необходимо 674 млн. грн.".

"После аварии на ЧАЭС значительно увеличился уровень заболеваемости жителей радиационно загрязненных территорий на патологию органов дыхания, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, желудочно-кишечного тракта и щитовидной железы. Особенно тревожит рост онкологических заболеваний разных систем организма", - отметил заместитель губернатора.

М.ЧЕРНЕНКО подчеркнул, что в прошлом году на обеспечение граждан области бесплатными лекарствами было направлено 10,5 млн. грн.

"Это означает, что на каждого пострадавшего в среднем в год было 29 гривен. По нашим расчетам, для решения проблемы предоставления медицинской помощи «чернобыльцам» нужно значительно больше средств – в этом году – 674 млн. грн., на 2010 год – 713 млн. грн., на 2011 год – 748 млн. грн. и на 2012 год – 782 млн. грн. Мы направили эти данные в соответствующие центральные органы и надеемся, что наши предложения будут учтены», - подчеркнул М.ЧЕРНЕНКО.

Заместитель губернатора Житомирской области отметил также необходимость открытия диспансерных отделений для предоставления медицинской помощи пострадавшему населению и внедрение новых технологий лечения пострадавших.

Справка УНИАН. В Житомирской области проживает 323 тыс. пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, среди них – 69 тыс. детей. Значительная часть «чернобыльцев» живет в сельской местности на загрязненных территориях.