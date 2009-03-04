Процессу похудения помогут растения

Много сказано уже о здоровом питании, о диетах, о продуктах, то есть обо всем том, что помогает нам избавиться от излишнего веса. Тем не менее, этот разговор можно продолжать, так как не все секреты похудения на сегодняшний день раскрыты. Да и мало только похудеть, надо ведь умудриться при этом еще и сохранить свое здоровье.

Достичь положительного результата в этом вопросе помогут свежие овощи и фрукты, а также дикоросы. При ожирении следует использовать те растения, которые обладают послабляющим, желчегонным и очищающим действием.

Поэтому, всем людям, страдающим избыточной массой тела, рекомендуется в свое меню включать большее количество свежих овощей. Особое место в их пищевом рационе должно быть отведено огурцам, кабачкам и баклажанам. Молодые кабачки можно употреблять даже в сыром виде, при этом не нужно даже удалять из них семена или снимать кожицу.

Нежирная клетчатка этих овощей способствует выведению из организма вредных веществ, нормализует работу кишечника и создает ощущение насыщения.

К малокалорийным относятся и такие плоды, как арбузы и дыни, а помидоры отличаются высоким содержанием калия, способствующего стимуляции водно-солевого обмена, что играет немаловажную роль в вопросах оптимизации веса.

Все растительные продукты предпочтительнее употреблять в сыром виде, можно приготовить себе сырой «калиевый» суп, который очень полезен при ожирении.

В состав такого супа могут войти: морковный сок, соки сельдерея, петрушки и шпината, взятые в в соотношении 7:1:2:3.

А вот еще рецепты растительных средств для похудения:

1. Возьмите две столовых ложки измельченного сельдерея и залейте его родниковой водой, оставьте настаиваться на ночь, а утром процедите настой.

Принимайте средство по половине стакана три-четыре раза в день.

Это средство улучшает обмен веществ в организме и обладает мочегонным действием.

2. Смешайте в равных частях цветки ромашки, березовые почки, травы бессмертника и зверобоя, затем одну столовую ложку полученного сбора залейте половиной литра кипятка, настаивайте в течение пятнадцати минут и процедите.

Принимайте настой по одному стакану утром и вечером, а после вечернего приема больше ничего не ешьте и не пейте.

3. Принимайте по стакану сока белокочанной капусты в теплом виде, три раза в день за один час перед едой.

4. Смешайте по пятнадцать граммов измельченного корня одуванчика, семян петрушки, плодов фенхеля, листьев мяты перечной, сорок граммов измельченной травы крушины.

Две столовых ложки полученного травяного сбора залейте двумя стаканами кипятка и настаивайте в течение тридцати-сорока минут, после чего настой процедите.

Выпивайте этот настой утром натощак.

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