Симптомы фибромиомы матки
Зависят от расположения и размера
Многие женщины, страдающие фибромой матки, не испытывают никаких симптомов и вообще не нуждаются в лечении. Вместе с тем, выраженные симптомы фибромы имеют место у каждой четвертой женщины, находящейся в детородном возрасте. Они зависят от расположения, размера и количества фибром.
Наиболее распространенный симптом фибромы матки:
Обильное продолжительное кровотечение.
Может сопровождаться болевыми ощущениями и сгустками крови.
Обильное кровотечение может привести к анемии. Аномальное кровотечение является основным симптомом фибромы матки, требующим медицинской помощи.
Боль или давление в области таза.
Этот симптом может возникнуть в результате давления фибромы на область таза.
Боль в задней области ног.
Этот симптом фибромы матки связан с давлением фибромы на нервы в области таза и ног.
Давление в мочевом пузыре
Этот симптом фибромы матки может вызывать потребность в частом мочеиспускании, а также недержание или задержку мочи.
Давление в кишечнике
Может вызывать запоры и/или метеоризм. Добавки железа для уменьшения анемии, вызванной обильными кровотечениями, могут усугубить запоры.
Боль в нижней части спины
Ощущение давления или полноты в нижней части живота
Увеличенный живот – может быть ошибочно приписан увеличению общего веса или беременности.
Боль во время полового акта.
Еще одним симптомом фибромы матки является нарушение репродуктивной функции. Фиброма может привести к бесплодию или преждевременным родам.