Симптомы фибромиомы матки

Многие женщины, страдающие фибромой матки, не испытывают никаких симптомов и вообще не нуждаются в лечении. Вместе с тем, выраженные симптомы фибромы имеют место у каждой четвертой женщины, находящейся в детородном возрасте. Они зависят от расположения, размера и количества фибром.

Наиболее распространенный симптом фибромы матки:

Обильное продолжительное кровотечение.

Может сопровождаться болевыми ощущениями и сгустками крови.

Обильное кровотечение может привести к анемии. Аномальное кровотечение является основным симптомом фибромы матки, требующим медицинской помощи.

Боль или давление в области таза.

Этот симптом может возникнуть в результате давления фибромы на область таза.

Боль в задней области ног.

Этот симптом фибромы матки связан с давлением фибромы на нервы в области таза и ног.

Давление в мочевом пузыре

Этот симптом фибромы матки может вызывать потребность в частом мочеиспускании, а также недержание или задержку мочи.

Давление в кишечнике

Может вызывать запоры и/или метеоризм. Добавки железа для уменьшения анемии, вызванной обильными кровотечениями, могут усугубить запоры.

Боль в нижней части спины

Ощущение давления или полноты в нижней части живота

Увеличенный живот – может быть ошибочно приписан увеличению общего веса или беременности.

Боль во время полового акта.

Еще одним симптомом фибромы матки является нарушение репродуктивной функции. Фиброма может привести к бесплодию или преждевременным родам.

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