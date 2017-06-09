В Украине усилены права военнослужащих, которые получили травмы в зоне проведения АТО

Президент Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в статьи 260 Устава внутренней службы Вооруженных сил Украины» №2049-VIII, принятый Верховной Радой 18 мая 2017 года.

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Как сообщила пресс-служба главы государства, законом усиливается защита прав военнослужащих, которые получили травму (контузию, ранение, увечье) во время прохождения военной службы в зоне проведения АТО.

Документ направлен на совершенствование процедуры оформления медицинских справок и других документов для получения военнослужащими предусмотренных законодательством льгот.

«Необходимость принятия соответствующего закона возникла из-за неединичных случаев, когда военнослужащие, получившие ранения и особенно контузии во время боевых действий, не имели возможности получить предусмотренные действующим законодательством льготы и компенсации из-за несовершенства положений Устава внутренней службы ВСУ», - говорится в сообщении.

В свою очередь, отсутствие документов о получении ранения, травмы или контузии на момент осмотра раненого военно-врачебной комиссией предоставляла ей право указывать в справке вместо «ранения» именно «заболевание», что и создавало для раненого негативные юридические последствия.

«Изменения в Устав внутренней службы Вооруженных сил Украины, внесенные этим законом, позволяют упорядочить процесс получения ранеными военнослужащими справок о причинной связи получения ранения (травмы, контузии, увечья) с исполнением воинских обязанностей и создают благоприятные условия для обеспечения реализации предусмотренных законодательством прав на льготы раненным участникам антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, принятый парламентом 18 мая Закон (регистрационный номер 3728) предусматривает выдачу справки о травме (увечье, ранении или контузии) военным комиссариатом, к которому приписан раненный военнослужащий, в случае, если обстановка не позволяет предоставить справку до направления его на лечение вне расположения воинской части.

Справка должна предоставляться в течение 30 дней со дня получения травмы, или в течение 30 дней со дня поступления соответствующего требования военного комиссара.