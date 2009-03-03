Фаркомпания подкупала врачей для продвижения антидепрессантов

Американской фармкомпании Forest Laboratories предъявлено обвинение в подкупе врачей с целью стимуляции прописывания пациентам производимых компанией антидепрессантов Celexa (циталопрам) и Lexapro (эсциталопрам). Кроме того, компания обвиняется в продвижении этих препаратов для применения у детей без официально одобренных показаний.

Для достижения этих целей компания предлагала врачам денежные премии, посещение дорогих ресторанов и развлекательных шоу. Представитель Forest Laboratories Фрэнк Мардоло (Frank Murdolo) заявил, что он не видел обвинительных документов и поэтому не может их прокомментировать. Тем не менее, он рассказал, что поводом для обвинения стали результаты федерального расследования, проведенного еще в 2004 году.

Представитель обвинения также добавил, что, как показали исследования, применение Celexa сопряжено с повышенной частотой суицидов и суицидальных мыслей, что не помешало производителю незаконно продвигать препарат, в том числе для использования в педиатрии.

medportal.ru