Россию охватила эпидемия абортов

В условиях финансового кризиса в России назревает еще один кризис - демографический. Число новорожденных в стране может уменьшиться на 200 тысяч: женщины массово идут на аборты, да и рожать скоро станет просто некому. Сейчас наступает благоприятный репродуктивный период для тех, кто родился в 1990-е годы, а их очень мало - тогда тоже был серьезнейший в новейшей истории страны демографический кризис. Его последствия были преодолены лишь в 2006 году, так что специалисты предупреждают: переломить нынешнюю тенденцию также получится не раньше, чем через 7-10 лет.

Сами женщины винят во всем государство. На форумах в интернете они жалуются, что весь прошлый год власти через СМИ и рекламу призывали их беременеть, а когда грянул кризис, будущие мамочки оказались никому не нужны. Многие говорят, что, уже ожидая ребенка, попали под сокращение. "Чувство такое, будто меня обманули", - признаются женщины.

Несостоявшихся из-за кризиса мам в стране тысячи, сообщает "Частный корреспондент". Об этом можно судить хотя бы по тому, что за последние два месяца число запросов в поисковых системах на слово "аборт" возросло в 10 раз. Это видно и по числу обращений женщин в государственные медицинские учреждения, и по звонкам на телефон доверия. Появилась даже новая социальная группа женщин - тех, кто делает аборт из-за того, что не может расплатиться по кредитам.

Примечательно, что на решении сделать аборт настаивают в тяжелые времена именно мужчины. Медики считают, что они острее переживают кризис и больше подвержены панике: "Мужчинам свойственно драматизировать обстановку. Кроме того, они боятся позора. Мол, родил малыша, а прокормить его не смогу".

Мамочки, забеременевшие еще в тот момент, когда о кризисе вслух не говорили, сейчас хотят сделать аборт, что крайне опасно. По закону безопасно прервать беременность можно только на сроках до 12 недель. Но в России, как известно, закон всегда легко обойти. В московском ГУВД полагают, что в столице уже появились подпольные абортарии.

Накануне на московскую частную клинику было заведено уголовное дело за некачественное проведение абортов. Две женщины, которым проводилось искусственное прерывание беременности в филиале ООО "Медклиник" на Дмитровском шоссе, были затем госпитализированы в городские больницы в тяжелом состоянии. В клинике был проведен обыск, по результатам которого было установлено, что организация "оказывает услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья женщин".

Специалисты убеждены: рост числа абортов закономерен. "Так происходило во все кризисные времена. В 1999-м, в год, следующий за дефолтом, число родившихся составило 1,214 млн. Это на 69 тысяч меньше, чем годом ранее, и абсолютный минимум за всю новейшую историю России. При этом каждая 11-я россиянка в возрасте до 29 лет в течение года после дефолта сделала аборт. То же самое происходит и сейчас. Работают социально-биологические механизмы, - приводит "Часкор" мнение заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Колесникова.

Однако власти предпринимать какие-то шаги не спешат. В департаменте здравоохранения Москвы отвечают: нет статистики по абортам, а пока нет данных - нет и проблемы.

mycityua.com