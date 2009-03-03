Волынь: стартовал первый тур марафона здоровья Ольги Богомолец
Пройдет по всей Украине
На Волыни стартовал первый тур благотворительного Всеукраинского марафона здоровья профессора, доктора медицинских наук Ольги БОГОМОЛЕЦ, который проводится при поддержке Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, в Луцкой городской детской поликлинике О.БОГОМОЛЕЦ 2 марта провела медицинский осмотр детей из всей области.
Также в народном доме “Просвита” состоялся благотворительный концерт О.БОГОМОЛЕЦ “Ангел мой”.
Всеукраинский марафон здоровья будет проходить на Волыни в течение трех месяцев. Медицинские осмотры детей будут проводиться с помощью единственного в Украине эпилюминисцентного дерматоскопа для ранней диагностики онкологических заболеваний кожи. При выявлении больных детей они будут направлены на обследование в Институт дерматологии и косметологии (Киев) и бесплатно прооперированы, если возникнет такая необходимость.
Все мероприятия в рамках первого тура марафона здоровья осуществляются исключительно за средства семьи БОГОМОЛЕЦ-ШЕРЕМЕТЬЕВЫХ.
Справка УНИАН. Всеукраинский благотворительный марафон здоровья О.БОГОМОЛЕЦ состоится во всех регионах при поддержке Президента Украины. Инициатор его проведения - профессор, доктор медицинских наук, автор и исполнитель украинских романсов О.БОГОМОЛЕЦ. Цель марафона - помочь детям-сиротам и детям из малообеспеченных семей, которые нуждаются в современной онкологической медицинской помощи. Также в рамках благотворительного марафона в областных центрах Украины состоятся благотворительные концерты О.БОГОМОЛЕЦ «Ангел мой».