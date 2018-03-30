Большие испытания маленьких людей

Ежегодно в Украине фиксируют 11-12 случаев онкозаболевани й на 100 тысяч детей. По показателям детской смертности от злокачественных новообразований наша страна занимает пятое место в Европе. Все это - пустые цифры, которые мало трогают наши очерствевшие от обилия статистики сердца. Но только до тех пор, пока эта статистика не начинает оживать и обретать человеческие черты.

Беда всегда внезапна

НА ДНЯХ в редакцию «АиФ» пришла женщина - Татьяна Марковна Овчарова, бабушка трехлетнего Артема. Мальчик - пациент детского отделения Национального института рака. До октября этого года Артем был совершенно здоровым ребенком. А потом - внезапная боль, мешки под глазами и слабость. Подозревая воспаление почек, в местной больнице мальчика «прокапали».

Последующее УЗ И показало -опухоль почки. А дальше -долгие десять дней «мотаний» между Луганском (семья живет в г. Старобельск, Луганская обл.) и Киевом в попытках выяснить точный диагноз. Первая попытка попасть в киевский Институт рака не удалась - помешал карантин. Потеряв драгоценные дни (в Луганске необходимого оборудования нет), мальчику все же установили диагноз - нейро-бластома забрюшного пространства четвертой степени с метастазами в костный мозг. Уже полтора месяца Артем лечится в Киеве. Позади четыре блока химии. Дальше малышу предстоит поездка в Москву на диагностику. «Собственных денег не хватает, отец Артема уже давно ушел из семьи, мы с сыном и мужем собираем все, что можем, а на дочь и смотреть больно, - рассказывает Татьяна Марковна. - Спасибо благотворительной организации «КРАБ» (организована родителями, чьи дети лечились в отделении детской онкологии ГУ «Национальный институт рака» МЗ Украины. - прим. Ред.) - они оплатили нашу поездку в Москву. Но откуда брать деньги дальше - не знаю».

Сегодня Артему необходима дорогостоящая операция по пересадке костного мозга.

Рак давно перестал быть смертным приговором. Главное - успеть помочь и не остаться в стороне.

Помочь Артему можно, перечислив деньги на счет:

Счет № 2625 6790 003 131

- Васильковское отделение Печерского филиала Приват-Банка МФО 300711 ОКПО 1705696

Назначение платежа: средства для пополнения карты

№ 4405885012200702 (в национальной валюте)

№ 4405885012200629 (в долларах США)

на имя Овчаровой Натальи Николаевны (идентификационный код - 2946519747)

Главное - не отчаиваться

К СЧАСТЬЮ, современная медицина и активная деятельность некоторых благотворительных организаций ежегодно сохраняют жизни маленьких мучеников. Десятилетняя Марина - бывшая пациентка Института рака. Сегодня девочка живет полноценной жизнью. Болезнь ушла. А все благодаря неиссякаемому оптимизму и финансовой и психологической поддержке совершенно чужих людей, которые давно стали родными. И, конечно, далеко не последнюю роль сыграла вера и мощная поддержка мамы. «Услышав диагноз дочери, я приняла его как испытание, которое необходимо пройти, - рассказывает Светлана, мама девочки. - Даже самая маленькая помощь была на вес золота. Помню, как мне позвонила девушка Виктория, сказала: «Я инвалид и не смогу приехать, но если хотите, приезжайте и возьмите 20 гривен». -И я ехала и брала».

Таких примеров множество. 9-летний Саша Каленюк, 14-летняя Ира Гринь, 8-летняя Маша Романюк прошли через испытание под названием «рак». А все благодаря поддержке небезразличных людей. Ведь лечение онкобольных стоит около 500 гривен в день. Государство выделяет 12 гривен. Остальное - возможности родителей и помощь со стороны.

КОМПЕТЕНТНО

Лариса Лавренюк, руководитель БО «Фонд помощи онкобольным детям «КРАБ»:

«Основная задача аналогичных зарубежных благотворительных фондов - психологическая поддержка и адаптация к диагнозу онкобольных детей и их родителей. А также работа с сервайверами (выздоровевшими детьми), которым психологи помогают возобновить полноценный образ жизни и не бояться будущего. В Украине благотворительные организации, к сожалению, вынуждены заниматься в основном поиском финансовых средств для лечения. К сожалению, далеко не все знают, что подобная проблема вообще существует. Как-то в разговоре один мужчина удивленно спросил меня: «А что дети болеют раком?»

ДЛЯ СПРАВКИ.

Сегодня в Украине реализовывается всеукраинский проект «Рак излечим. Своевременная диагностика и лечение онкологических заболеваний в Украине», инициированный президентом Фонда «Развитие Украины» Ринатом Ахметовым. В Донецкой области Фонд создает современный Центр борьбы против рака, в котором будут внедрены лучшие мировые практики в диагностике и лечении онкозаболеваний. В Центре будет сконцентрирован лучший лечебный и диагностический потенциал страны.

Сегодня Фонд работает над усилением диагностической и лечебной базы главного научно-исследовательского и лечебно-профилактического учреждения страны, создавая современный радиологический корпус на базе Национального института рака в Киеве.

Проект «Рак излечим» также обеспечит доступность качественной медицинской помощи онкологическим больным по месту жительства. Для этого будет усилена диагностическая и лечебная база восьми областных онкодиспансеров на Западной Украине.

aif.ua