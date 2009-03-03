Эффективный метод продления жизни

В ближайшее время ученым удастся создать технологии, способные остановить старение и продлить жизнь человека по меньшей мере на 30 лет, и всего через 20 лет после этого может появиться способ довести ее до 1000 лет, заявляет британский геронтолог из Кембриджа Обри ди Грей.При этом сама терапия будет бесплатной, уточняет Обри. Ученый также является создателем нового подхода в борьбе со старением - "инженерного метода".

"Я верю, что мы сможем победить старение в ближайшем будущем. Существует 50-процентная вероятность, что человек, который первым доживет до 150 лет, уже живет, и ему сейчас 60 лет", - объяснил ди Грей на пресс-конференции в Москве.

Геронтолог полагает, что науке удастся создать ситуацию второй космической скорости убегания от старения, при которой наука и медицинские технологии будут развиваться столь быстрыми темпами, что полученного на первом этапе выиграша в 20-30 лет хватит, чтобы разработать новые методы борьбы со старением и, соответственно, новое поколение технологий.

"За счет этого гравитационного убегания первый человек, который проживет 1000 лет, возможно будет менее чем на 20 лет младше, чем первый человек, доживший до 150 лет", - полагает ди Грей.

Ди Грей также отметил, что сейчас большинство ученых сходятся во мнении, что старение связано не с генетической программой самоуничтожения, якобы заложенной в организме, а с накоплением дефектов, повреждений, которые затем приводят к болезням и смерти. Один из подходов борьбы со старением - геронтологический - связаный с предотвращением появления деффектов, другой - гериатрический - основан на борьбе с переходом дефектов в болезни, объяснил ученый.

Он считает что оба они неэффективны, поскольку процессы обмена веществ, из-за которых и возникают повреждения, очень сложны, поэтому не дать дефектам появиться - очень сложная задача. Не менее сложно предотвратить болезнь. Поэтому он создал третий подход, названный им инженерным, который предполагает борьбу непосредственно с самими дефектами.

Ди Грей назвал семь категорий биологических процессов, которые порождают дефекты. В частности, это сокращение числа клеток либо напротив их избыточный рост, накопление "мусора", шлаков внутри клеток и между ними, генетические мутации в хромосомах и митохондриях, а также образование избыточных связей между белковыми молекулами. Для многих из них уже были разработаны технологии противодействия. По мнению британского ученыого, взять под медицинский контроль процесс старения вполне реально.

"Мы уже продвинулись технологически достаточно, чтобы создать терапию, которая даст нам возможность прожить до 150 лет. Через десять лет мы сможем попробовать ее на мышах. Мы не знаем сколько займет времени, чтобы пройти путь от мыши к человеку, но мы считаем, что существует 50-процентный шанс, что этот процесс займет около 15 лет", - сказал ди Грей.

РИА Новости