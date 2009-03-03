Житомирщина: в Городнице открыли реконструированную больницу

В Новоград-Волынском районе Житомирской области открыли реконструированное помещение больницы в поселке Городница.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Новоград-Волынской райгосадминистрации, реконструкцию больницы начали осенью прошлого года.

Тендер на ее проведение выиграло киевское ООО «Техбудпромсервис». Старое помещение построили в 1939 году и с 1995 года его капитально не ремонтировали, сообщил на торжествах по случаю открытия реконструированного помещения больницы председатель Новоград-Волынскоц райгосадминистрации Николай ИВАНЮК.

По его словам, больницу реконструировали за 944 тыс. грн. средств из государственного, районного и поселкового бюджетов. На протяжении последних 4-х месяцев подрядчик провел замену крыши, входных дверей, окон, электроснабжения, водоснабжения, ремонт канализации и отопления.

Н.ИВАНЮК отметил, что теперь поселковая больница в Городнице имеет дневной стационар на 30 кроватей, терапевтическое отделение на 20 кроватей, неврологическое отделение на 5 кроватей, палату интенсивной терапии, перевязочную, стерилизационную, операционную и родильные комнаты. Теперь здесь смогут обслуживаться 10 тысяч жителей поселка.