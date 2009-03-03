Яичница стабилизирует давление
08:18, 03 марта 2009Страна
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Действуют на организм как АСЕ-ингибиторы
Канадские ученые обнаружили, что жареные яйца действуют на организм человека подобно АСЕ-ингибиторам - веществам, которые стабилизируют кровяное давление.
По словам экспертов, когда яичница попадает в желудок и поддается действию ферментов, начинает производиться белок, который блокирует ангиотензин - гормон, вызывающий сужение кровеносных сосудов и повышение давления.
Таким образом, давление стабилизируется. Причем жареные яйца блокируют ангиотензин лучше, чем вареные, отмечают исследователи.
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