Яичница стабилизирует давление

Канадские ученые обнаружили, что жареные яйца действуют на организм человека подобно АСЕ-ингибиторам - веществам, которые стабилизируют кровяное давление.

По словам экспертов, когда яичница попадает в желудок и поддается действию ферментов, начинает производиться белок, который блокирует ангиотензин - гормон, вызывающий сужение кровеносных сосудов и повышение давления.

Таким образом, давление стабилизируется. Причем жареные яйца блокируют ангиотензин лучше, чем вареные, отмечают исследователи.

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