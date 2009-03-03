Потепление климата приводит к болезням дыхания

Летняя жара, участившаяся во многих европейских странах из-за глобального изменения климата, способна принести с собой всплеск госпитализаций из-за дыхательных проблем, в соответствии с анализом Американского торакального общества. Специалисты решили рассмотреть воздействие погодных условий на самочувствие европейцев из 12 крупных городов за 11-летний период. Поскольку потепление климата на планете с научной точки зрения признано и вторгается в нашу реальность, предполагается, что экстремальные погодные условия в мире, в частности более жаркое и засушливое лето, затронут не только экосистемы, но и здоровье людей.

Было зафиксировано, что каждое превышение пороговой температуры на 4% увеличивает рост госпитализаций, связанных с респираторными расстройствами. Случаи госпитализаций затрагивали все возрастные группы, но особенно остро жара влияла на престарелых людей старше 75 лет. Врачи тем не менее заметили, что случаи сердечно-сосудистой смерти, также ассоциирующиеся с высокой температурой, наоборот снизились.

По словам эпидемиологов, полученные выводы имеют большое значение для общественного здравоохранения, поскольку распространённость хронических заболеваний лёгких, как ожидается, повысится в развитых странах в результате старения населения. Кроме того, в рамках сценария потепления климата увеличение концентраций некоторых загрязнителей в воздухе, особенно озона, может ещё больше обострить ситуацию.

ami-tass.ru