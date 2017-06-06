Болгария приняла на лечение еще 9 украинских военных
6 июня в Болгарию на лечение прибыла очередная, седьмая группа из 9 раненых украинских военнослужащих.
Болгария приняла еще 9 военнослужащих Вооруженных сил Украины на лечение.
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Об этом сообщает Посольство Украины в Болгарии в социальной сети Facebook.
"6 июня в Болгарию на лечение прибыла очередная, седьмая группа из 9 раненных украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
В аэропорту Софии украинских героев тепло встретили посол Николай Балтажи, сотрудники посольства, представители украинской диаспоры и болгарские друзья.
"Военные пройдут курс реабилитации в одном из лечебных учреждений Министерства обороны Болгарии. Расходы взял на себя консул Украины в городе Пловдив Димитр Георгиев", - говорится в сообщении.