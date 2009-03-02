Задержаны служащие Госинспекции по контролю за ценами

Работники Управления борьбы с организованной преступностью Главного управления МВД в городе Киеве задержали по подозрению во взяточничестве четырех служащих Государственной инспекции по контролю за ценами в Киевской области.

Они, злоупотребляя служебным положением, требовали и получили взятки в размере 12 тыс. дол. и 50 тыс. грн. от директора общества с ограниченной ответственностью. В такую сумму злоумышленники оценили для директора ООО свои «услуги» - не наложение штрафных санкций в размере 1 млн. 200 тыс. грн. за выявленные нарушения законодательства Украины о ценах и ценообразовании.

По данному факту прокуратурой города Киева возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных действий по установлению других фактов совершения преступлений отмеченной группой лиц.