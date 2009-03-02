Ющенко поручил Кабмину улучшить положение людей с плохим зрением

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Кабинету министров принять меры для улучшения положения лиц с недостатками зрения.

Об этом говорится в указе Президента, текст которого размещен на его официальном сайте.

Президент поручил правительству:

обеспечивать широкое участие всеукраинских общественных организаций инвалидов в процессе выработки государственной социальной политики, подготовки законодательных инициатив, которые направлены на создание благоприятных условий жизнедеятельности лиц с ограниченными физическими возможностями, в том числе и лица с недостатками зрения;

рассмотреть вопрос о создании Украинского и региональных центров профилактики ретинопатий у недоношених детей, а также создания Украинского банка тканей глаза на базе Института глазных болезней и тканевой терапии имени В.П.Филатова Академии медицинских наук Украины;

принимать меры по улучшению материально-технического обеспечения специальных общеобразовательных учебных заведений для детей с недостатками зрения, внедрению в учебно-реабилитационный процесс компьютерной техники, тифлотехнических средств, специального медицинского оборудования для коррекции и развития зрительного восприятия;

осуществить мероприятия по усовершенствованию работы служб медико-социальной экспертизы и медико-социальных экспертных комиссий;

пересмотреть перечень технических и других средств реабилитации, которыми обеспечиваются отдельные категории населения, утвержденный постановлением Кабинета министров Украины от 29 ноября 2006 года №1652, с целью обновления средств для реабилитации инвалидов по зрению;

принять меры по введению учета работающих на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности инвалидов в зависимости от нозологической формы их заболевания;

рассмотреть вопрос о разработке и изданию шрифтом Брайля, плоской печатью, с увеличенным кеглем учебников и пособий, в том числе озвученных, предназначенных для лиц с различными степенями потери зрения с целью укомплектования такими учебниками и пособиями специализированных общеобразовательных учебных заведений, где обучаются дети с недостатками зрения.

Также Кабмину, Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям поручено:

предпринять меры по поэтапному, на протяжении пяти лет, оснащению пешеходных переходов специальными звуковыми светофорами и направляющими ограждениями для создания безопасных условий движения лиц с недостатками зрения;

усилить контроль за соблюдением законодательства о льготном проезде инвалидов, в том числе инвалидов по зрению, и лиц, которые их сопровождают;

принять меры по ограничению парковки транспортных средств на тротуарах в местах компактного проживания инвалидов по зрению и местах расположения предприятий и учреждений, где работают лица с недостатками зрения.

Министерство здравоохранения Украины должно:

усовершенствовать систему ранней диагностики нарушений зрения у детей, разработать мероприятия по обеспечению своевременной профилактики потери зрения в результате хронических заболеваний, обеспечить медико-генетическое консультирование супружеских пар по предотвращению недостатков зрения у новорожденных;

разработать и утвердить порядок обеспечения инвалидов по зрению изделиями медицинского назначения, в том числе термометрами, тонометрами, глюкометрами, оборудованными звуковым информатором;

усовершенствовать порядок обеспечения инвалидов по зрению протезами глаз и очками, обеспечить улучшение качества этих изделий;

рассмотреть вопрос о внесении изменений в Инструкцию об установлении групп инвалидности относительно сроков переосвидетельствования инвалидов по зрению и упрощения порядка обследования таких инвалидов медико-социальными экспертными комиссиями.

Министерству образования и науки при участии Академии педагогических наук Украины поручено:

усовершенствовать до 1 сентября 2009 года методики по развитию, воспитанию и обучению детей с недостатками зрения, обеспечить их издание и доступность для широкого пользования;

изучить международный опыт по обучению лиц с недостатками зрения и слуха в учебных заведениях и внести в установленном порядке соответствующие предложения по совершенствованию отечественной системы обучения таких категорий лиц.

Министерство труда и социальной политики должно изучить вопрос о возможности внедрения на предприятиях Украинского общества слепых производства тифлотехнических средств для инвалидов по зрению.