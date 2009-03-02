АМК продолжает расследование на рынке лекарств Украины

Антимонопольный комитет Украины продолжает расследование на рынке лекарств, сообщил исполняющий обязанности председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО сегодня на брифинге.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что вопрос относительно цен на лекарства в Украине находится на этапе расследования.

По его данным, АМК «проводит расследование относительно согласованных действий субъектов в виде повышения цены на лекарства».

Пока, по его данным, речь идет об обоснованности повышения цен на зарубежные лекарства, количество которых составляет 80% рынка лекарств в Украине.

По словам А.МЕЛЬНИЧЕНКО, он не ставит под сомнение, что свою лепту в повышение цен на лекарства в Украине внесла ситуация с курсом гривни по отношению к доллару. В то же время, по его словам, валютная составляющая стоимости лекарств не должна была привести к такому повышению цен, которое произошло на сегодняшний день.

А.МЕЛЬНИЧЕНКО отметил, что АМК в настоящее время достаточно эффективно сотрудничает с 15 крупнейшими поставщиками лекарств на рынок в Украину.

По его словам, «мы обращаемся к поставщикам, что уже сегодня цены на лекарства должны быть экономически обоснованы и поставщики не должны ждать конца расследования».

А.МЕЛЬНИЧЕНКО сообщил, что расследование по рынку лекарств должно завершиться в апреле.

Как сообщалось, в декабре 2008 года АМК привлек 7 оптовых поставщиков лекарств в качестве ответчиков по делу. В частности, ООО «БаДМ» (г. Днепропетровск), СП "Оптима-фарм Лтд» (г. Киев), ООО ВВС-ЛТД (с. Хостов, Киево-Святошинский район), ЗАО «Альба Украина» (г. Борисполь), ООО «Вента» (г. Днепропетровск), ООО «Аптека «Биокон» (г. Киев), ООО «Интерфарм» (г. Киев).

Предварительный экономический анализ обоснованности повышения цен на медикаменты, проведенный АМК, показал отсутствие объективных причин для такого повышения.

После возбуждения АМК в октябре 2008 года соответствующего дела отдельные игроки фармацевтического рынка отреагировали на требования и снизили цены.

АМК исследовал динамику цен на 18 наиболее употребляемых лекарственных средств, что подтвердило наличие синхронного поведения операторов рынка во время резкого повышения цен на медикаменты. В частности, исследовались цены на такие медикаменты как амизон, арбидол, афлубин, доларен, эссенциале, тарфил, кетанов, корвалмент, но-шпа, сезам и др.

В феврале Антимонопольный комитет Украины дополнительно привлек к делу о расследовании повышения цен на медикаменты 8 компаний: ООО «Донфармхолдинг» (г. Донецк), ООО «ФРА-М» (г. Донецк), ООО «Фармако» (г. Киев), ООО «Фалби» (г. Киев), ООО «Галафарм» (г. Киев), ООО «Интерфарма-Киев» (г. Киев), ООО «Фито-Лек» (г. Харьков) и частное торгово-посредническое малое предприятие "Фирма «Эдельвейс» (г. Львов).