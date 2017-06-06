Вопрос включения законопроектов о медреформе в повестку дня будет рассматриваться сегодня - Герасимов

Лидер фракции «Блока Петра Порошенко» Артур Герасимов отмечает, что вопрос включения законопроектов, касающихся медицинской реформы, в повестку дня парламента будет стоять в сегодняшней повестке дня.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга после Согласительного совета лидеров фракций и председателей парламентских комитетов.

«Сегодня будет стоять в повестке дня вопрос включения законов относительно медицинской реформы», - сказал депутат.

Он напомнил, что рабочая группа подготовила доработанные законопроекты и «на сегодняшний день, насколько я знаю, все замечания президента также учтены, и сегодня мы включаем в повестку дня эти законы».

После этого, отметил Герасимов, их необходимо быстро рассмотреть в комитетах и вынести на голосование в сессионный зал.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля Кабинет министров одобрил четыре законопроекта по реформированию системы здравоохранения: «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств»; «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно расходов на первичную медицинскую помощь»; «Изменения в основы законодательства Украины о здравоохранении (изменения в стст. 3, 8 и 35)» и «О дополнительных государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств лицам, которые защищают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в антитеррористической операции и обеспечивают ее проведение».

18 мая Верховная Рада не включила в повестку дня сессии ни одного законопроекта, касающегося реформирования сферы здравоохранения. Депутаты не поддержали включение ни правительственных, ни депутатских законопроектов по этой тематике.

2 июня и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун выразила надежду на включение 6 июня в повестку дня работы Верховной Рады законопроектов по реформе финансирования здравоохранения.

На брифинге по результатам заседания Национального совета реформ она сказала: «Министерство здравоохранения и правительство подали в Верховную Раду еще в апреле четыре законопроекта на изменение системы финансирования здравоохранения, которая были требованием стратегии изменения финансирования здравоохранения, принятой Кабинетом министров еще в ноябре 2016 года». После представления этих законопроектов, напомнила она, рабочая группа из 22 депутатов доработала законопроекты.

«Сегодня мы обсуждали те изменения, которые были сделаны, и подаем снова разработанные законопроекты. Теперь их будет два - №№ 6327 и 6029, которые подаем уже сегодня на регистрацию. Надеемся, что во вторник будут представлены на повестку дня, и будем рассматривать их на комитетах уже в среду (7 июня)», - заявила Супрун.

В свою очередь член Комитета ВР вопросам здравоохранения, координатор рабочей группы по разработке законопроектов по реформированию системы здравоохранения Сергей Березенко заявил, что соответствующие законопроекты будут предлагать принять в парламенте 22 июня. Это будут два законопроекта: три законопроекта будут объединены в один, а еще один - изменения в Бюджетный кодекс.