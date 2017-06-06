Минздрав проверит учреждения для оздоровления и отдыха детей

Лабораторные центры Министерства здравоохранения проводят мониторинг готовности учреждений для оздоровления и отдыха детей летом.

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Об этом сообщает правительственная пресс-служба.

«В рамках подготовки к оздоровительной кампании продолжаются лабораторные и инструментальные исследования с участием специалистов лабораторных центров Минздрава Украины. К началу оздоровительного сезона в учреждениях оздоровления и отдыха осуществляется лабораторный контроль качества питьевой воды и воды открытых водоемов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже проведено 5185 исследований питьевой воды по бактериологическим и 4701 - по санитарно-химическим показателям, из них показатель отклонений по бактериологическим показателям составил - 6,2%, по химическим показателям - 12%. Отклонения выявлены в 712 учреждениях оздоровления и отдыха.

«В Волынской области питьевая вода не соответствовала по химическим показателям (превышение содержания железа) в загородном оздоровительном учреждении «Чайка» в поселке Свитязь Шацкого района и в лагере дневного пребывания детей на базе СОШ №3 города Рожище. Проводятся повторные исследования», - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в общей сложности запланировано провести лабораторные и инструментальные исследования в более чем 6,6 тыс. учреждений оздоровления и отдыха, в том числе 479 учреждений оздоровления (загородных - 381, санаторного типа - 53, детских центров - 16) и более 6,2 тыс. учреждений отдыха (с дневным пребыванием - 5988, палаточных городков - 38, лагеря труда и отдыха - 218).

Специалисты лабораторных центров Минздрава Украины предоставили 910 рекомендаций владельцам учреждений оздоровления и отдыха, чтобы те смогли обеспечить надлежащие условия для оздоровления и отдыха детей, добавили в пресс-службе.