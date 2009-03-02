В Украине с сентября 2008 года не проверяют качество лекарств

С сентября 2008 года в Украине не осуществляется легитимный контроль качества лекарственных препаратов. Об этом в интервью www.zn.ua сообщила первый заместитель председателя Государственной службы лекарственных средств и изделий медицинского назначения Инна Демченко.

К такой ситуации, по ее словам, привело постановление правительства от 10 сентября 2008 года о ликвидации Государственной службы лекарственных средств и изделий медицинского назначения и создании Государственной инспекции по контролю качества лекарственных средств.

В декабре Президент своим указом остановил действие этого постановления и обратился в Конституционный суд, который 11 февраля отказал в открытии соответствующего дела.

"Вся система контроля качества лекарств сегодня парализована. По сути, с 10 сентября - момента выхода постановлений правительства… наш рынок лекарств полностью открыт", - констатировала Демченко.

За полгода не удалось создать нового единого органа контроля.По ее мнению, в данный момент ликвидированные контрольные органы не могут исполнять свои функции, а новую структуру с соответствующими полномочиями создать пока не удалось.

"С 10 сентября легитимно не осуществляется контроль качества лекарств, не согласовываются паспорта на аптечные учреждения, не контролируется оборот, не выдаются сертификаты на ввоз часть товаров находится на карантине. За полгода не удалось создать нового единого органа контроля", - сказала она.

Причину Демченко видит в том, что новая контролирующая структура создается с ноля, без использования наработок и материально-технической базы ликвидированных служб.

"Дело в том, что ни в одном документе не написано, что вновь создаваемая инспекция является правопреемницей прежней, и, следовательно, за ней сохраняются специалисты, материально-техническая база, лаборатории. В данном случае создаются абсолютно новые структуры. Именно потому и возникают такие серьезные проблемы с организацией контроля качества препаратов", - уверена она.