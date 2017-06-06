Парламент ждет от Кабмина внесения согласованных законопроектов по медицинской реформе - Парубий

Парламент ждет от Кабинета министров внесение согласованных законопроектов по медицинской реформе.

Читайте такжеУкраинским медикам обещают зарплату в 23 тыс грн

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время Согласительного совета сказал председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

Парубий напомнил, что по этому вопросу была создана депутатская рабочая группа, которая совместно с и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун наработала два законопроекта.

«Фактически, обсуждение уже завершено. И мы только ждем повторного внесения от Кабинета министров этих законов», - сказал он.

По мнению Парубия, как только законопроекты будут внесены, они сразу будут включены в повестку дня.

«И я думаю, что на этой неделе мы еще будем иметь возможность их включить в повестку дня и, возможно, даже рассмотреть в первом чтении», - заявил председатель ВР.

По словам Парубия, он безотлагательно после внесения правительством предложит включить эти законопроекты в повестку дня.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля Кабинет министров одобрил четыре законопроекта, касающихся реформирования системы здравоохранения: «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств»; «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно расходов на первичную медицинскую помощь»; «Изменения в основы законодательства Украины о здравоохранении (изменения в стст. 3, 8 и 35)» и «О дополнительных государственные финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств лицам, которые защищают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в антитеррористической операции и обеспечивают ее проведение».

18 мая Верховная Рада не включила в повестку дня сессии ни одного законопроекта, касающегося реформирования сферы здравоохранения. Депутаты не поддержали включение ни правительственных, ни депутатских законопроектов по этой тематике.

2 июня Супрун выразила надежду на включение 6 июня в повестку дня работы Верховной Рады законопроектов по реформе финансирования здравоохранения.

На брифинге по результатам заседания Национального совета реформ она сказала: «Министерство здравоохранения и правительство подали в Верховную Раду еще в апреле четыре законопроекта на изменение системы финансирования здравоохранения, которые были требованием стратегии изменения финансирования здравоохранения, принятой Кабинетом министров еще в ноябре 2016 года». После представления этих законопроектов, напомнила она, рабочая группа из 22 депутатов доработала законопроекты.

«Сегодня мы обсуждали те изменения, которые были сделаны, и подаем снова разработанные законопроекты. Теперь их будет два - №№ 6327 и 6029, которые подаем уже сегодня на регистрацию. Надеемся, что во вторник будут внесены в повестку дня, и будем рассматривать их на комитетах уже в среду (7 июня)», - заявила Супрун.

В свою очередь член Комитета ВР вопросам здравоохранения, координатор рабочей группы по разработке законопроектов по реформированию системы здравоохранения Сергей Березенко заявил, что соответствующие законопроекты будут предлагать принять в парламенте 22 июня. Это будут два законопроекта: три законопроекта будут объединены в один, а еще один - изменения в Бюджетный кодекс.