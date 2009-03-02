Десятиминутная зарядка поможет бросить курить

Изменения в деятельности мозга, вызванные физической активностью, помогают уменьшить тягу к сигаретам. Врачи считают, что благодаря занятиям спортом можно управлять никотиновой зависимостью. В эксперименте Университета Эксетера регулярным курильщикам был предложен цикл физической деятельности умеренной интенсивности - упражнения продолжались в течение 10 минут после 15 часов воздержания от курения. Затем неврологи проверили результаты сканирования головного мозга участников при помощи функциональной магнитно-резонансной томографии во время просмотра 60 изображений с сигаретами и сценами курения.

Было зафиксировано, что область мозга, отвечающая за вознаграждение и визуальное внимание, не была активна после физических занятий - это свидетельствует о стабилизации влечения к сигаретам. Отмечается, что даже короткие физические упражнения способны значительно помочь курильщикам в борьбе с вредной привычкой.

Предположительно, физические упражнения поднимают настроение за счёт увеличения гормона допамина, тем самым снижая значимость и важность искусственных внешних стимуляторов, таких как никотин.

Кроме того, физкультура способствует изменениям в кровотоке в регионах мозга, участвующих в активации чувства вознаграждения и удовольствия, порождённых курением. Британские специалисты считают, что физическая активность может послужить самостоятельной терапией против курения и помочь людям отказаться от сигарет. Для достижения этой цели они предлагают начать бегать трусцой, заняться быстрой ходьбой или стараться приучить себя к регулярной зарядке с утра, при чём 10-15 минут должно быть достаточно для положительного эффекта.

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