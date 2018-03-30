Можно ли доверять домашним медицинским приборам?

Согласитесь, каждый раз при малейшем недомогании бежать к врачу, ой, как не хочется. И тогда на помощь приходят домашние средства диагностики – термометр, тонометр, глюкометр. Но гарантирует ли такое самообследование правильный результат?

Еще относительно недавно практически единственным диагностическим прибором, доступным в домашних условиях, был обыкновенный термометр. Градусник зажимали под мышкой и спустя четверть часа смотрели на показания. Если на шкале было 37 и выше, вызывали врача или скорую. Однако повышенная температура указывает лишь на то, что где-то в организме идет воспалительный процесс. И чтобы определить какой именно, все-таки нужна помощь медика.

А вот если температуры нет, а голова все равно болит, то мы вспоминаем о давлении. Тут, кажется, все просто. Взял тонометр, померил давление, если оно оказалось повышенным – принял таблетку. В последнее время на рынке медицинского оборудования появилось множество автоматических и полуавтоматических "измерителей давления". Они удобны, прежде всего, тем, что для диагностики не требуется посторонняя помощь. Казалось бы, какая находка для одиноких людей!

Между тем, электронные тонометры часто врут. Дело в том, что изготовители настраивают их на некие стандартные показания, что предусматривает определенный уровень погрешности. Кроме того, если пользователь перед применением невнимательно читает инструкцию, или у устройства садятся батарейки, оно может выдать ошибку. Нередко при перепроверке механическим прибором показания существенно различаются. Поэтому при покупке электронного тонометра желательно захватить с собой механический. Это позволит сравнить данные. Иначе потом вы станете удивляться, почему при таком плохом самочувствии на дисплее отображается нормальный уровень давления.

Другое распространенное устройство для домашней диагностики – глюкометр, прибор, предназначенный для измерения уровня глюкозы в крови. Правила пользования им весьма просты: вы прокалываете себе палец при помощи специального приспособления и капаете кровь на тест-полоску. Через 20-30 секунд на мониторе устройства появляется результат. Но учтите, что процедуру надо проводить или натощак, или через 2 часа после еды. Согласно норме, уровень глюкозы не должен превышать 3,2 - 5,6 ммоль/л.

Многие глюкометры имеют функцию сохранения результатов измерений. Устройства последнего поколения можно даже подключать к компьютеру, чтобы передать данные через Интернет лечащему врачу. Перед тем, как устройство поступает в продажу, обычно проводится его калибровка. Если ее проводит сам изготовитель, к глюкометру прилагается специальная полоска с установленным уровнем глюкозы. Но иногда пользователю предлагается проверить прибор самому с помощью специальной калибровочной тест-полоски. Лучше сделать это прямо в аптеке, где вы приобретаете глюкометр.

Какой бы современный и надежный прибор вы ни купили, помните поговорку: "Все, что может испортиться, портится; все, что не может испортиться, портится тоже!" Сбой может произойти в любое время. И тогда придется расплачиваться собственным здоровьем. Поэтому не стоит слепо доверять аппаратуре. Есть сомнения - обратитесь к врачу!

"Правда. Ру"