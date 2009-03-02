Детей в возрасте до 5 лет необходимо вакцинировать против гемофильной инфекции - Минздрав

Министерство здравоохранения Украины заявляет о необходимости вакцинации детей в возрасте до 5 лет против гемофильной инфекции.

Как говорится в переданном УНИАН комментарии пресс-службы Минздрава, согласно оценке Всемирной организации здравоохранения, инфекция вызванная возбудителем Haemophilus influenzae типа b (Hib), обуславливает в мире 3 млн. тяжелых заболеваний ежегодно, из которых свыше 450 тысяч имеет летальный исход. Эта инфекция принадлежит к 5 ведущим причинам смерти детей в возрасте от 1 месяца до 5 лет. Смертность детей указанной возрастной группы от пневмонии, вызванной этим возбудителем, занимает второе место после кори. Свыше 10-30% детей, больных менингитом, вызванным Hib, умирают, а среди тех детей, которые выживают, в 10-35% случаях заболевание перебегает с осложнениями, которые нередко приводят к инвалидности. Летальность в результате пневмонии, вызванной Hib, составляет 2-2,5%. А у трети детей, которые болели менингитом, вызванным возбудителем Hib, возникают параличи, умственная отсталость, тугоухость и другие осложнения.

Согласно статистическим данным Минздрава Украины, в стране ежегодно регистрируется до 2 тыс. случаев заболеваний бактериальными менингитами и приблизительно 80 тыс. случаев заболевания острыми пневмониями. Только в 2007 году в Украине, до 1 года жизни, от возбудителей инфекционных заболеваний, которые на сегодня могут быть предотвращены средствами иммунопрофилактики, умерли 277 детей, в том числе от пневмонии – 123, менингита и менингококковой инфекции – 62 и от септицемии – 62 ребенка. Ежегодно бактериальные инфекции уносят жизни более 400 детей, в том числе 100 детей в возрасте до 1 года. Почти 250 младенцев, пятая часть которых умирает, проходят лечение в стационарах Украины по поводу заболевания септицемией.

Вместе с тем, по данным отечественных исследователей, среди бактериологически расшифрованных гнойных менингитов у детей в возрасте от 1 месяца до 5 лет в Украине 41% - вызваны менингококком, 35% - пневмококком, 18% - Haemophilus influenzae типа b и приблизительно 6% - другими возбудителями. Среди рентгенологически подтвержденных пневмоний у детей указанной возрастной группы 34% составляют пневмонии, вызванные Hib.

Уровень носительства Hib-инфекции у детей в возрастной группе до двух лет в городе Киеве можно соотнести с такой в Российской Федерации и в довакцинальный период в США (до 1991 года), что свидетельствует об эпидемиологической целесообразности проведения специфической иммунопрофилактики группы заболеваний, которые вызываются Haemophilus influenzae типа b.

Так, в США до начала широкого применения специфической профилактики этого заболевания уровень носительства возбудителя Hib-инфекции среди детей дошкольного возраста составлял приблизительно 5%. В Российской Федерации уровень носительства достигает 5,6% среди здорового детского населения. Результаты проведенного в г.Киеве исследования, касающегося оценки распространенности носительства возбудителя Hib-инфекции среди здоровых детей в возрасте до двух лет свидетельствуют о том, что в 6,06% отобранных из носоглотки мазков выделена культура Haemophilus influenzae типа b.

Вакцинация против гемофильной инфекции типа b включена в Календарь профилактических прививок, утвержденный приказом Минздрава Украины от 03.02.2006 №48 и зарегистрированного в Минюсте Украины от 02.06.2006 №665/12539. Прививки проводят четырехкратно вакциной против Hib- инфекции в комбинации с другими антигенами и моновалентной.

Согласно информации Минздрава, вакцинация против Hib-инфекции в комбинации с другими антигенами в течение всего трех лет с момента ее введения увеличила охват прививкой детей и уменьшила почти вдвое заболеваемость тяжелыми формами пневмоний у детей в возрасте до двух лет.

В министерстве утверждают, что беспечность вакцинации и ее эффективность была доведена более чем двадцатилетним опытом использования этой вакцины в странах Западной Европы и Северной Америки. В странах, где вакцинация против инфекции, вызванной Haemophilus influenzae типа b, введена в национальные календари прививок, наблюдается существенное снижение общей заболеваемости гнойными менингитами, тяжелыми пневмониями, а также почти не регистрируются менингиты, вызванные Haemophilus influenzae типа b, значительно снижен уровень носительства Hib-инфекции.