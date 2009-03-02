В Кировограде из-за смерти младенца будут судить врачей

Прокуратура Кировограда возбудила уголовное дело по факту ненадлежащего выполнения медицинскими работниками городского роддома №2 им. Святой Анны своих профессиональных обязанностей и халатного отношения к ним, вследствие чего погиб новорожденный ребенок.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.

Установлено, что 6 июля 2008 года после рождения ребенок находился в тяжелом состоянии, самостоятельно не дышал. 8 июля младенец умер вследствие дыхательной недостаточности, предопределенной асфиксией во время родов.

Согласно актом судебно-медицинского исследования, смерть младенца можно было предупредить при своевременной диагностике дистресса плода и своевременном решении вопроса о проведении безотлагательного кесаревого сечения.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.140 Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.