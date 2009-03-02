Питание в фаст-фудах приводит к инсультам

Если в окрестностях вашего дома много ресторанов быстрого питания, вы можете оказаться в группе риска инсульта. Вероятность сердечных проблем возрастает по мере увеличения количества закусочных с фаст-фудом в районе, определили специалисты Университета Мичигана /США/.

Анализируя роль демографических и социально-экономических факторов, врачи обнаружили, что жители районов с наибольшим числом подобных заведений имеют риск ишемического инсульта на 13% выше. Этот риск повышался на 1% с каждой точкой продажи фаст-фуда. Эпидемиологи полагают, что низкое качество питания в таких местах отрицательным образом сказывается на здоровье людей и что продажу вредной пищи необходимо ограничивать. В противовес, магазины с недорогими овощами, фруктами, зеленью и полезной едой наоборот способны положительно повлиять на рацион питания и, следовательно, защитить жителей от ожирения и других болезней, считают диетологи.

Начиная с 2000 года исследователи рассмотрели воздействие 262 закусочных типа быстрого питания на здоровье людей, проживающих в районах их скопления, и их потенциальную роль на 1 тыс. 247 случаев ишемических инсультов. Предполагается, что в отсутствии выбора люди вынуждены приобретать нездоровые продукты или питаться вне дома.

В то же время уже давно доказано, что фаст-фуд связан с развитием сердечно-сосудистых нарушений, диабетом и способствует превышению индекса массы тела. По мнению медиков, отсутствие альтернатив здорового питания приводит к плохому состоянию здоровья. Они добавляют, что ежегодно 780 тыс. американцев испытывают инсульт, 87% из которых являются ишемическими - условие блокирования работы артерий и предотвращение кровообращения в мозге.

ami-tass.ru