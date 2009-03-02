Садвари назначен заместителем председателя Госкомветмедицины

Кабинет министров Украины назначил Юрия САДВАРИ заместителем председателя Государственного комитета ветеринарной медицины Украины.

Текст распоряжения от 25 февраля 2009 г. № 197-р опубликован на сайте правительства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госкомветмедицины, до назначения на эту должность Ю.САДВАРИ возглавлял Главное управление ветеринарной медицины в Закарпатской области.