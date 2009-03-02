Все мы знаем, что, как правило, время для климакса наступает, начиная с достижения женщиной возраста, сорок пять лет. Это время принято считать первым звоночком прихода старости, Но, к сожалению, приходится сталкиваться и с ранним «визитом» климакса. Как известно, этот цикл в норме должен составлять от двадцати одного до тридцати пяти дней. Любые сбои требуют безотлагательного медицинского вмешательства.

На работу яичников оказывают влияние многие факторы, если оставить без внимания те сигналы, которые посылает нам организм, то можно ожидать плачевного результата, одним из них может стать ранний климакс. Конечно же, через менопаузу проходит каждая женщина, такова уж физиологическая особенность нашего организма. Но, вот та ситуация, когда менопауза наступила в возрасте тридцати пяти лет или ранее, должна вызвать тревогу за состояние своего здоровья.

Как мы знаем, климактерический синдром характеризуется приливами жара, слабостью, потливостью, головными болями, различными изменениями артериального давления, учащенным сердцебиением, сонливостью, повышенной раздражительностью, необоснованным беспокойством, депрессией, забывчивостью, невнимательностью. А ведь все эти вазомоторные и эмоционально-психологические нарушения значительно ухудшают качество нашей жизни. Но, самым негативным последствием раннего климакса является неспособность женщины выносить и родить ребенка.

Тем не менее, если вы заметили у себя наличие тех или иных вышеописанных симптомов, то это вовсе не означает, что вы вступили в фазу менопаузы.

Возможно, причина кроется во временном снижении активности яичников или началось угасание их функции. Разобраться в этом вопросе может лишь врач, поэтому женщине предстоит пройти ряд серьезных обследований, которые придется повторить неоднократно. Чем раньше последует обращение к врачу, тем более широким будет выбор методов лечения, которые, если и не предотвратят наступление раннего климакса, то отсрочат его наступление.

Как правило, в подобных случаях женщине назначается курс заместительной гормональной терапии, то есть прием препаратов, которые содержат в своем составе те гормоны, которые утрачены собственным организмом (эстрогены или прогестероны). Не стоит забывать и о существующих лекарственных, гомеопатических препаратах и о фитоэстрогенах, правда следует отметить более низкую их эффективность.

Заместительная терапия не только устраняет первые проявления климактерического синдрома, но и предупреждает проявление более поздних обменных нарушений, таких как атеросклероз, остеопороз, урогенитальные расстройства, а также признаков раннего старения. Обратите внимание на то, что гормональная терапия назначается в каждом случае строго индивидуально, с учетом всех особенностей организма, после проведения всех необходимых исследований.

Поэтому ни в коем случае нельзя начинать прием подобных препаратов без консультации с гинекологом. В лучшем случае вы лишь усугубите те симптомы, которые уже присутствуют, а ведь можно ожидать развития куда более серьезных последствий. Например, при наличии у женщины рака молочной железы или яичника, необоснованный прием гормонального препарата может лишь ускорить рост опухоли.

Безусловно, самой большой трагедий ранний климакс является для тех женщин, которые не успели еще произвести на свет ребенка. Ведь теперь она не имеет возможности сделать это биологическим путем, но ведь у нее всегда есть шанс воспользоваться, существующими на данный момент, донорскими программами, которые позволяют подсадить в ее матку, оплодотворенную спермой мужа яйцеклетку, взятую из организма женщины-донора.

Давайте в заключении напомним о тех факторах, которые могут стать причиной наступления раннего климакса. Это наследственность, когда женщина имеет все шансы повторить судьбу матери, или других ближайших родственников, столкнувшихся с подобной проблемой. Важно уделить внимание и периоду полового созревания, так как именно в это время устанавливается связь между центрами, регулирующими функции яичников.

А это значит, что следует свести к минимуму возможность возникновения стрессовых ситуаций, чрезмерных физических нагрузок и т.д.

Ранней менопаузе может предшествовать иммунологические заболевания, такие как диабет 1 степени, красная волчанка, гинекологические операции, инфекционно-воспалительные заболевания половой сферы, воздействие токсических веществ (работа на вредных производствах, химиотерапия), сильные стрессы.

В группе риска находятся и курящие женщины, ведь никотин оказывает крайне негативное воздействие на работу яичников.

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