Закарпатье: в регионе закупят реанимационный автотранспорт

Депутаты Закарпатского областного совета выделили средства на закупку 50 единиц санитарного и реанимационного автотранспорта. Об этом сообщил заместитель начальника управления здравоохранения Закарпатской ОГА Владимир БРИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, решение «О внесении изменений в Программу укрепления материально-технической базы заведений охраны здоровья коммунальной собственности области на 2004-2010 годы» было принято 27 февраля во время заседания 23-й сессии Закарпатского областного совета.

Согласно с этим решением, в этом году и в 2010-м предусматривается закупить по 50 единиц санитарного и реанимационного автотранспорта. Предыдущая редакция предусматривала закупить в 2009-м всего 4 машины, в следующем году – лишь 1.

Для выполнения этих решений депутаты постановили выделять из областного бюджета по 3 млн. грн. ежегодно до окончания программы (2009, 2010 годы).

«Такое решение было вынесено на рассмотрение депутатов облсовета потому, что в области на сегодня чувствуется нехватка санитарного и реанимационного автотранспорта. Состоянием на 1 января 2009 обеспеченность санитарным автотранспортом заведений здравоохранения области составляет 66,5 %, то есть в трети заведений санитарный транспорт отсутствует вообще. Кроме того, из имеющихся автомобилей 59 % составляют такие машины, срок эксплуатации которых превышает 15 лет», - отметил В. БРИЧ.