Порошенко выступает за создание службы, которая контролировала бы предоставления медицинских услуг

Президент Украины Петр Порошенко призвал парламент до окончания текущей сессии рассмотреть законопроекты по медицинской реформе.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал на заседании Национального совета реформ, посвященном вопросу реформирования медицинской отрасли страны.

«Запуск медицинской реформы желательно провести через голосование в парламенте до окончания этой сессии», - отметил Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что украинская система медицины требует скорейших реформ. Подготовленный Кабинетом министров законопроект был серьезно доработан представителями рабочей группы, Администрации президента, комитетов Верховной Рады и т.д. Однако ряд положений законопроекта еще требуют доработки.

Глава государства отметил недопустимость предлагаемого положения о том, что пакет государственных гарантий пациенту будет устанавливаться правительством.

«Нет. У нас пакет гарантий государства должен быть закреплен законодательно», - подчеркнул президент.

Глава государства также обратил внимание на формулировку - не пациент, а украинский гражданин нуждается в государственной защите. Для граждан других государств возможно обеспечить право на получение медицинских услуг через механизмы страхования, добавил Порошенко.

Президент также подчеркнул необходимость создания службы, которая занималась бы контролем за качеством и эффективностью работы институтов, обеспечивающих реализацию государственной политики в сфере медицинских услуг.

Он также обратился с просьбой к секретарю Нацсовета реформ, заместителю главы АПУ Дмитрию Шимкиву, исполняющему обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун и координатору рабочей группы, народному депутату от «БПП» Сергею Березенко по итогам сегодняшнего обсуждения в короткие сроки сформировать предложения и передать их правительству.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля Кабинет министров одобрил четыре законопроекта по реформированию системы здравоохранения.

18 мая Верховная Рада не включила в повестку дня сессии ни одного законопроекта, касающегося реформирования сферы здравоохранения. Депутаты не поддержали включение ни правительственных, ни депутатских законопроектов по этой тематике.

Сегодня член профильного комитета Верховной Рады, координатор рабочей группы по разработке законопроектов по реформированию системы здравоохранения Березенко заявил, что соответствующие законопроекты будут предлагать принять в парламенте 22 июня.

Также это будут два законопроекта, три законопроекта будут объединены в один, и еще один - это будут изменения в Бюджетный кодекс.