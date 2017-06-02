Супрун надеется, что 6 июня нардепы рассмотрят законопроекты о реформах в медицине

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун надеется на включение во вторник, 6 июня, в повестку дня работы Верховной Рады законопроекты относительно реформы финансирования здравоохранения.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время брифинга по результатам заседания Национального совета реформ.

"Министерство здравоохранения и правительство подали в Верховную Раду еще в апреле 4 законопроекта по изменению системы финансирования здравоохранения, которые были требованием стратегии изменения финансирования здравоохранения, принятой Кабинетом министров еще в ноябре 2016 года", - сказала Супрун.

После представления этих законопроектов, напомнила она, рабочая группа в составе 22 депутатов доработала законопроекты.

"Сегодня мы обсуждали те изменения, которые были сделаны, и подаем снова разработанные законопроекты. Теперь их будет два - № 6327 и 6029, которые подаем уже сегодня на регистрацию. Надеемся, что во вторник будут представлены на повестку дня, и будем рассматривать их на комитетах уже в следующую среду", - отметила и.о. министра.

Супрун добавила, что с изменением системы финансирования предполагается равный доступ всех граждан Украины к качественным медицинским услугам.

Как сообщал УНИАН, сегодня член профильного комитета Верховной Рады, координатор рабочей группы по разработке законопроектов по реформированию системы здравоохранения Сергей Березенко заявил, что соответствующие законопроекты будут предлагать принять в парламенте 22 июня.

Справка УНИАН. 5 апреля Кабинет министров одобрил четыре законопроекта по реформированию системы здравоохранения: «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств»; "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно расходов на первичную медицинскую помощь"; "Изменения в основы законодательства Украины о здравоохранении (изменения в ст. 3, 8 и 35)" и "О дополнительных государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств лицам, которые защищают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в антитеррористической операции и обеспечивают ее проведение".

18 мая Верховная Рада не включила в повестку дня сессии ни одного законопроекта, касающегося реформирования сферы здравоохранения. Депутаты не поддержали включение ни правительственных, ни депутатских законопроектов по этой тематике.