Депрессия подталкивает к переменам

Американские психологи из университета Нью-Йорка доказали, что помимо своего негативного влияния на человека депрессивное состояние таит в себе и некоторые положительные возможности.

Именно в период этого психологического расстройства у нас есть шанс подумать над тем, как мы живем, оценить достоинства и недостатки своей работы, поразмыслить о семейном положении и пр., говорят ученые

Конечно, апатичное отношение к действительности во время депрессии откладывает свой отпечаток на все наши размышления, но расстройство - это своего рода барьер, после которого мы готовы к серьезнейшим переменам.

Преодолев депрессивное состояние, отмечают специалисты, мы еще раз объективно оцениваем качество своей жизни. Быстрее справиться же с депрессией лёгкой и средней степени тяжести можно, например, с помощью натуральных антидепрессантов на растительной основе.

И если в период расстройства из глубин подсознания всплыли вопросы, которые подспудно беспокоили нас, требовали ответов, но по каким-то причинам нами игнорировались прежде, теперь не обращать на них внимания мы просто не имеем права.

Ведь в противном случае недовольство собой и важными составляющими своего существования способно вновь привести нас к эмоциональному срыву, сообщает МК.

Gala.net